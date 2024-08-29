Дурову разрешили выйти из-под стражи под залог в 5 млн евро — Politico

Дурову разрешили выйти из-под стражи под залог в 5 млн евро . Об этом сообщает Politico.

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Что известно

Основателю Telegram запрещено покидать территорию Франции, он должен дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, добавляет издание.

В чем обвиняют

Дурова обвиняют в соучастии в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию о площадке властям, отмывании денег, соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обращении наркотиков.

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Обвинения Дурову выдвинули из-за отсутствия реакции Telegram на запросы властей, говорится в документе.

Максимальное наказание по обвинению в пособничестве в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконной операции в организованной группе предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро.

Напомним

Как писал «Минфин», 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле Бурже.