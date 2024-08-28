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28 августа 2024, 11:44 Читати українською

Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Дурова

Конвертируемые долларовые облигации Telegram Group по состоянию на вторник, 27 августа, предлагаются к покупке по цене $859 с доходностью 16,68% годовых, согласно данным Bloomberg BVAL.

Конвертируемые долларовые облигации Telegram Group по состоянию на вторник, 27 августа, предлагаются к покупке по цене $859 с доходностью 16,68% годовых, согласно данным Bloomberg BVAL.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПадение ценВ понедельник, 26 августа, цена на еврооблигацию Telegram Group (XS2317279060, TG-26) на внебиржевом рынке упала на 10,4%, до $856,80.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение цен

В понедельник, 26 августа, цена на еврооблигацию Telegram Group (XS2317279060, TG-26) на внебиржевом рынке упала на 10,4%, до $856,80. По итогам торгов в пятницу ее цена составляла $956,25. В субботу, когда стало известно о задержании Павла Дурова во Франции, и в воскресенье торги бумагами не проводились.

По данным другого сервиса — FINRA TRACE, которые публикует CBоnds раз в день, в понедельник индикативная цена на бумагу снизилась по сравнению с пятницей на 8,5%, с $957,5 до $872,5. Доходность к погашению по последней индикативной цене составляла 17,207%.

Читайте: Telegram «набрал» 900 млн пользователей и собирается на IPO: как на этом можно заработать

Напомним

В обращении находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group (юрисдикция регистрации — Британские Виргинские острова) общим объемом $2,35 млрд. Он начал размещаться в марте 2021 года по закрытой подписке, минимальный лот покупки — $500 тыс. при номинале одной бумаги $1 тыс.

Согласно условиям эмиссии, по евробонду купонный доход составляет 7%, он выплачивается два раза в год. Ближайшая выплата купона — 23 сентября 2024 года. Погашение облигации должно состояться 22 марта 2026 года.

Бумаги дают возможность конвертировать их в акции в случае проведения IPO Telegram Group. При таком сценарии конвертация пройдет с дисконтом, его размер будет зависеть от даты размещения акций:

  • 10%, если IPO состоится до 2025 года;
  • 15%, если IPO состоится в 2025 году;
  • 20%, если IPO состоится в 2026 году.

В мае 2021 года по выпуску состоялось доразмещение на $714,6 млн, согласно данным CBonds, в июле 2023-го — на $271,3 млн, из него четверть объема (около $70 млн) выкупил сам Дуров.

Последнее размещение по выпуску на $330 млн состоялось в марте 2024 года. Его организатором выступил банк JP Morgan. Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале сообщил, что размещение облигаций прошло с переизбытком заявок, в нем приняли участие глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией.

По данным CBonds, 50% объема выпуска находится во владении инвесторов из Азии, 10% приходится на российских инвесторов и еще 40% — на прочих. В число инвесторов на IBO (первой публичной продаже долговых ценных бумаг) вошли арабские инвестиционные фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, каждый из которых вложил в облигации по $75 млн.

Арест Дурова

Как писал «Минфин», 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа правоохранители задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже.

Читайте: Франция продолжила арест Павла Дурова. Toncoin потерял $2,7 млрд капитализации

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 августа 2024, 12:31
#
А можно купить одну облигацию Телеграм за 1 тыс $? Или только надо приобретать от 500 тыс $?
+
0
potator
potator
28 августа 2024, 12:55
#
В Украине можна только «воюй или работай»
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
28 августа 2024, 13:01
#
Или воруй
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 августа 2024, 14:07
#
Да, депутаты работают за 120 тыс грв, «бойцы» словленные на улицах городов/сел воюют… Остальное население — в подвешенном состоянии…
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