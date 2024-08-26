Франция продлила арест Павла Дурова. Toncoin потерял $2,7 млрд капитализации

Во Франции продлили срок содержания под стражей основателю Telegram Павлу Дурову еще на 48 часов. После этого судья должен вынести обвинение или отпустить его на свободу, передает AFP.

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Обвинение

Дурова могут обвинить в том, что на его платформе занимаются незаконной деятельностью, связанной с насилием в отношении несовершеннолетних, оборотом наркотиков, терроризмом и мошенничеством. Дуров отказывался сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы предотвратить преступления.

У основателя Telegram есть гражданство Франции, поэтому французская сторона отказалась обсуждать ситуацию с россией, которую основатель Telegram покинул десять лет назад, но там продолжают его считать «своим парнем».

TON

Основанная Дуровым криптовалюта Toncoin после его ареста потеряла $2,7 млрд капитализации. В то же время, открытый интерес трейдеров к TON вырос на 32%, пишет Cointelegraph.

Открытый интерес (OI) — это общее количество контрактов на производные инструменты, такие как опционы и фьючерсы. Увеличение OI указывает на рост уверенности трейдеров в прогнозах цены. Прогнозы могут быть разными: на рост или на падение.

TON в последнее время быстро приобретает популярность, что позволило активу войти в топ-10 крупнейших криптовалют мира.

Напомним, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа, когда он возвращался из Азербайджана, где он должен был встретиться с президентом россии владимиром путиным.