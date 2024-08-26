Во Франции продлили срок содержания под стражей основателю Telegram Павлу Дурову еще на 48 часов. После этого судья должен вынести обвинение или отпустить его на свободу, передает AFP.
Франция продлила арест Павла Дурова. Toncoin потерял $2,7 млрд капитализации
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Обвинение
Дурова могут обвинить в том, что на его платформе занимаются незаконной деятельностью, связанной с насилием в отношении несовершеннолетних, оборотом наркотиков, терроризмом и мошенничеством. Дуров отказывался сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы предотвратить преступления.
У основателя Telegram есть гражданство Франции, поэтому французская сторона отказалась обсуждать ситуацию с россией, которую основатель Telegram покинул десять лет назад, но там продолжают его считать «своим парнем».
TON
Основанная Дуровым криптовалюта Toncoin после его ареста потеряла $2,7 млрд капитализации. В то же время, открытый интерес трейдеров к TON вырос на 32%, пишет Cointelegraph.
Открытый интерес (OI) — это общее количество контрактов на производные инструменты, такие как опционы и фьючерсы. Увеличение OI указывает на рост уверенности трейдеров в прогнозах цены. Прогнозы могут быть разными: на рост или на падение.
TON в последнее время быстро приобретает популярность, что позволило активу войти в топ-10 крупнейших криптовалют мира.
Напомним, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа, когда он возвращался из Азербайджана, где он должен был встретиться с президентом россии владимиром путиным.
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