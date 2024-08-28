Шмыгаль: Дефицит бюджета на 2025 год $35 млрд. $20 млрд — покроем, а $15 — не хватает

Общий дефицит украинского бюджета на 2025 год составит $35 миллиардов. Правительство знает, из каких источников можно покрыть $20 млрд дефицита, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Украина 2024. Независимость».

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Дефицит бюджета

«В этом году общий дефицит бюджета составлял $38 млрд, и мы знаем, откуда мы возьмем эти средства. Бюджет в следующем году будет очень похож на бюджет в этом году… У нас остаются $15 млрд, пока не покрыты договорами с партнерами», — сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, $20 млрд удастся покрыть благодаря помощи от Международного валютного фонда и средствам программы Ukraine Facility от Европейского Союза.

Глава правительства сообщил, что есть несколько сценариев привлечения средств. В частности, по мнению Шмыгаля, их придется искать либо во внутренних источниках, либо за счет конфискованных российских активов.

«Наша цель — получить все $300 миллиардов, которые являются замороженными активами россии. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить $50 миллиардов от наших партнеров как первый взнос с учетом предстоящей конфискации полной суммы и возмещением этих средств партнерам», — рассказал Шмыгаль. Первые $50 млрд Украина должна получить не позже, чем в конце этого года.