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28 августа 2024, 10:00 Читати українською

Шмыгаль: Дефицит бюджета на 2025 год $35 млрд. $20 млрд — покроем, а $15 — не хватает

Общий дефицит украинского бюджета на 2025 год составит $35 миллиардов. Правительство знает, из каких источников можно покрыть $20 млрд дефицита, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Украина 2024. Независимость».

Общий дефицит украинского бюджета на 2025 год составит $35 миллиардов.
Фото: kmu.gov.ua

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Дефицит бюджета

«В этом году общий дефицит бюджета составлял $38 млрд, и мы знаем, откуда мы возьмем эти средства. Бюджет в следующем году будет очень похож на бюджет в этом году… У нас остаются $15 млрд, пока не покрыты договорами с партнерами», — сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, $20 млрд удастся покрыть благодаря помощи от Международного валютного фонда и средствам программы Ukraine Facility от Европейского Союза.

Глава правительства сообщил, что есть несколько сценариев привлечения средств. В частности, по мнению Шмыгаля, их придется искать либо во внутренних источниках, либо за счет конфискованных российских активов.

«Наша цель — получить все $300 миллиардов, которые являются замороженными активами россии. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить $50 миллиардов от наших партнеров как первый взнос с учетом предстоящей конфискации полной суммы и возмещением этих средств партнерам», — рассказал Шмыгаль. Первые $50 млрд Украина должна получить не позже, чем в конце этого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+88
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 августа 2024, 10:30
#
*Наша ціль — отримати всі $300 мільярдів, які є замороженими активами рф

І попілить їх з кентами між собою :)
+
+15
potator
potator
28 августа 2024, 10:31
#
Доллар при зеленском по 45 не увидим, он с 44 сразу на 52 перейдет
+
0
Quad
Quad
28 августа 2024, 10:50
#
Це все смішно, тільки ось за два роки долар впав поки лише до 41.50. Звісно, ви скажете ну зараз то точно почнеться, але мені це казали і на початку цього року, і в кінці попереднього, і в кінці попереднього.
+
0
sledopitgrom
sledopitgrom
28 августа 2024, 11:12
#
Https://m.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
+
+88
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 августа 2024, 10:32
#
Eкономікою потужно керують п’ять-шість менеджерів — на міністерство єдності гроші є, на державний кешбек гроші є, на телемарафон гроші є, на асфальт гроші є, на квіти гроші є, потужно!
+
+45
Pablito
Pablito
28 августа 2024, 10:35
#
Скільки там у середнього корупціонера знаходять? Десь мільйон баксів? Тобто це лише 15 000 середніх корупціонерів узяти за шкірку.
+
+60
curio
curio
28 августа 2024, 10:44
#
Може просто витрати скоротити, коли мільярди гривень витрачаються на роздутий та не ефективний державний апарат з зарплатами суддів, прокурорів та інших силових структур по 200−500 тисяч.
+
+30
Leonid Fridman
Leonid Fridman
28 августа 2024, 10:57
#
У нас в стране колоссальный дефицит финансов, что делать?
Правильно — поднимать зарплаты в первую очередь топ-министрам разных областей, причем до такого уровня, которому позавидовали бы богатые страны Европы, а населению урезать соцвыплаты и говорить что «пенсионеры слишком рано на пенсию идут, можно и еще поработать» или «прожиточный минимум нам не нужен, он все равно меньше чем должен быть, а поднять нечем его» или «если лицо с инвалидностью получает 10000 грн зарплаты то зачем его тогда нужны 2300 грн?» © Оксана Жолнович
+
0
sledopitgrom
sledopitgrom
28 августа 2024, 11:10
#
Поразительно когда ЕС ,в первую очередь Германия и Бельгия ,а так же Великобритания прямым текстом говорят, что НИКАКОЙ КОНФИСКАЦИИ АКТИВОВ НЕ БУДЕТ ,т.к это подрывает доверие всего мира (в первую очередь Китая и стран востока) к финансовым институтам ЕС ,а 50 ярдов это КРЕДИТ под проценты от активов ,этот товарищ продолжает лить в уши сказки пропаганды.
+
0
Studen3
Studen3
28 августа 2024, 11:35
#
По какой причине, это недоразумение в военной форме. В прошлом году, весной, оно трезвонило , про наступление. У ах какого инвестора, все хорошо.
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