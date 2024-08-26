Банки снова будут платить 50% налога на прибыль — Железняк

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые — 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний. Текст законопроекта обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

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По данным депутата, в документе ⁠установили ставку налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год, а также повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых компаний до 25% (кроме страховщиков).

Железняк отметил, что текст доработанного правительственного законопроекта хотят выносить скоро на рассмотрение финансового комитета и уже первые недели сентября направить в Верховную Раду на голосование.

В то же время, по его словам, доработанный правительственный законопроект в этом году принесет дополнительных поступлений менее 125 млрд грн.

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