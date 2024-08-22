Украинцы и поляки начали скупать недвижимость в Албании

За шесть месяцев 2024 года спрос на рынке недвижимости Албании увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, пишет Albanian construction portal. Среди покупателей немало инвесторов, которые предпочитают вкладывать средства в квартиры и виллы, расположенные на побережье.

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Спрос на недвижимость

Агент по недвижимости Даниэль Мустафарадж рассказал, что есть спрос на недвижимость во Влере, на набережной Лунгомаре, в Радхиме.

Покупатели в основном из Польши и Украины, некоторые из Германии. В связи с активизацией рынка увеличились цены, особенно на новостройки. Во Влере уже нельзя найти жилье дешевле 1600 евро за квадратный метр, а на курортах стоимость поднялась до 4 000.

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