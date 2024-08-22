За шесть месяцев 2024 года спрос на рынке недвижимости Албании увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, пишет Albanian construction portal. Среди покупателей немало инвесторов, которые предпочитают вкладывать средства в квартиры и виллы, расположенные на побережье.
Украинцы и поляки начали скупать недвижимость в Албании
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Спрос на недвижимость
Агент по недвижимости Даниэль Мустафарадж рассказал, что есть спрос на недвижимость во Влере, на набережной Лунгомаре, в Радхиме.
Покупатели в основном из Польши и Украины, некоторые из Германии. В связи с активизацией рынка увеличились цены, особенно на новостройки. Во Влере уже нельзя найти жилье дешевле 1600 евро за квадратный метр, а на курортах стоимость поднялась до 4 000.
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По данным Банка Албании, в 2023 году объем иностранных инвестиций от компаний и частных лиц превысил миллиард долларов.
Примерно 55% от общего объема средств было направлено в сферы недвижимости, промышленности, добычи полезных ископаемых и некоторых других видов деятельности.
Аналитики портала Statista отмечают, что в стране в целом сместились предпочтения в сторону владения недвижимостью, а не сдачи в аренду, что привело к увеличению спроса. Дополнительно сыграли роль рост туризма и иностранных инвестиций.
К тому же правительство Албании направляет средства на городское развитие и инфраструктурные проекты — в частности, дороги и общественный транспорт. Это повышает привлекательность некоторых районов и увеличивает стоимость недвижимости в них.
По данным платформы Numbeo, уровень валовой арендной доходности в Албании пока низкий, в среднем колеблется от 4,74 до 5,56%. Ждать окупаемости вложений в недвижимость придется много лет. На фоне текущих расходов на налоги, обслуживание, продвижение, ремонт этот показатель может значительно снизиться.
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