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19 августа 2024, 9:33 Читати українською

Покупка недвижимости в Турции: Украинцы снова в тройке лидеров

По заключенным договорам на покупку жилья в Турции в июле лидируют по-прежнему россияне — 485, на втором месте украинцы — 171, на третьем немцы — 162. Об этом сообщает Институт статистики Турции.

По заключенным договорам на покупку жилья в Турции в июле лидируют по-прежнему россияне — 485, на втором месте украинцы — 171, на третьем немцы — 162.
Фото: depositphotos

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Рынок недвижимости

За семь месяцев 2024 года общие продажи жилья снизились на турецком рынке на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 672 162. Количество сделок с участием иностранцев упало на 42%, до 12 811

В июле после нескольких месяцев сокращения зафиксировано повышение активности на 16%.

Всего продано более 127 тысяч единиц жилья. Больше всего договоров зарегистрировано в Стамбуле (19 047), Анкаре (11 364) и Анталье (6 659). Минимальное количество в таких локациях как Ардахан (61), Хаккари (64) и Байбурт (77).

Показатели продаж с использованием ипотеки снизились в июле на 20,9%, до 11 496. Доля такого жилья составила 9% от всех сделок на рынке жилой недвижимости Турции.

За 7 месяцев отмечено еще большее падение, на 53,8%, до 62 911. Впервые за длительный период выросли продажи новостроек — на 28,9%, до 40 784. Доля таких сделок составила 32,1%. С января по июль активность в этом секторе увеличилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 214 108.

Объем продаж на вторичном рынке в июле тоже увеличился — на 10,8%, до 86 304, это 67, 9% от всех сделок с жильем Турции. Но по итогам семи месяцев зафиксировано снижение на 3,1%, до 458 054.

Интерес иностранцев

Иностранцам в июле продано 2 350 объектов, это на 16,1% ниже, чем в таком же месяцев 2023 года. Доля участие иностранцев на рынке — 1,8%. Наибольшее количество сделок зарегистрировано в Анталье (878), Стамбуле (752) и Мерсине (218).

По заключенным договорам лидируют по-прежнему россияне — 485, на втором месте украинцы — 171, на третьем немцы — 162.

За январь-июль, как уже было отмечено, продажи жилья иностранцам сократились на 42% по сравнению с показателями 2023 года, до 12 811.

Напомним

Количество сделок с иностранцами в январе-июне снизилось на 45,7% в годовом исчислении, до 10 461. В июне россияне приобрели 332 объекта в Турции, граждане Ирана 156, Украины 102, Германии — 95.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
mantis05
mantis05
19 августа 2024, 11:00
#
Новые законы насчёт сдачи жилья, дают о себе знать. Как инвестиция- недвига в Турции умерла.
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