Отзыв июля: почему за товар, приобретенный в интернете, можно попасть на двойную комиссию

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца на работу банков в июле. Им стал наш читатель под ником Vlad Akters . Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, покупающим товары в интернете, и вот почему.

Vlad Akters, владелец кредитной карты Сенс Банка, заказал товар онлайн и оплатил его доставку на Новой Почте. Каково было его удивление, когда пришлось заплатить сверху 1500 грн.

«История — я рассчитался кредитной картой этого банка через терминал за услуги ЧП, рассчитывая на кредитные средства и на льготный период их использования. Как оказалось, этот расчет был списан как наличная операция по кредитным средствам. И было снято две суммы комиссии почти на 1500 грн», — рассказывает он.

«И еще вишенка на торте — банк все ваши перечисления на закрытие кредита зачисляет сначала на безналичные операции (там где банк никоим образом не может заработать), а только в конце на псевдо «наличные» (чтобы максимально вытянуть из клиента проценты за как бы искусственно созданную «наличную» операцию).

В уведомлениях онлайн банкинга есть все — и о застройщиках и кредитовании, и как купить валюту и… — а вот уведомление, что у вас каким-то образом, когда вы совсем того не подозреваете, сформировался какой-то кредит по искусственно сложившейся «наличной» операции (или какой-либо другой) — этого нет. Потому что для чего это же банку выгодно. Ну раз выгодно, то мне нет", — возмущается он.

Что говорят банки и продавцы

В переписке с клиентом Сенс Банк сообщил, что платеж действительно прошел как P2P-перевод. «Такие ресурсы как Новая Почта или, например, Prom проводят операции на своем ресурсе как р2р, банк не может повлиять на посторонний ресурс, это как вы заставите магазин продавать не велосипеды, а комнатные растения, это их условие, и это их ресурс на какой банк не может повлиять», — ответили в банке.

«Что касается погашения, то в первую очередь средства погашают безналичные операции, после чего только наличные, так происходит для того, чтобы клиенты не выпали из льготного периода, в который и входят безналичные операции, ведь наличные в льготный период не входят, поэтому и погашаются в последнюю очередь. Такая логика была сделана для большего удобства клиентов, и что на это банк не может влиять, а поскольку оплата производилась за счет кредитных денег, то соответственно за это была снята комиссия», — объяснили в банке клиенту второй аспект его претензии.

Относительно предупреждений банк ответил, что не может делать предупредительные экраны в посторонних приложениях.

При таких оплатах, рассказал нам директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан, клиент может «попасть» на еще одну комиссию: некоторые банки берут ее за переводы на карты NovaPay. Проблем в такой схеме наложенного платежа, в том, что касается P2P-переводов, он не видит.

«Такие переводы между физическими лицами полностью законны как по украинскому законодательству, так и по правилам международных платежных систем Mastercard и Visa», — подчеркивает Алексей Рубан и советует установить приложение NovaPay, чтобы платить без комиссий.

Что предшествовало

На самом деле этой истории уже много лет. В 2018 году соучредитель monobank Олег Гороховский писал, что некоторые украинские торговцы «договариваются с некоторыми банками на следующую схему проведения трансакций по картам: банк ставит торговцу POS-терминал, а получателем средств при оплате картой выступает не юрлицо и не ЧП, а физлицо. Платеж при оплате картой проходит как платеж от одного физлица к другому».

Тогда monobank и ПриватБанк ввели ограничения при оплате за счет кредитного лимита, которые проходят как P2P-переводы. В приложении Сенс Банка это можно сделать вручную, но дело в том, что приложения не всегда интуитивно понятны, а клиент не всегда имеет время и разобраться в настройках.

Возможно банкам, которые сейчас получают негатив через такие комиссии, стоит задуматься над тем, чтобы автоматически настроить свои приложения так, чтобы клиент не терял деньги на лишних комиссиях. Тем более, что с июня введены ограничения на суммы и количество P2P-переводов, финальное решение может появиться уже на днях.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.