Отзыв июля: почему за товар, приобретенный в интернете, можно попасть на двойную комиссию

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2024, 13:31 Читати українською

Отзыв июля: почему за товар, приобретенный в интернете, можно попасть на двойную комиссию

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца на работу банков в июле. Им стал наш читатель под ником Vlad Akters. Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, покупающим товары в интернете, и вот почему.

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца на работу банков в июле.

Vlad Akters, владелец кредитной карты Сенс Банка, заказал товар онлайн и оплатил его доставку на Новой Почте. Каково было его удивление, когда пришлось заплатить сверху 1500 грн.

«История — я рассчитался кредитной картой этого банка через терминал за услуги ЧП, рассчитывая на кредитные средства и на льготный период их использования. Как оказалось, этот расчет был списан как наличная операция по кредитным средствам. И было снято две суммы комиссии почти на 1500 грн», — рассказывает он.

«И еще вишенка на торте — банк все ваши перечисления на закрытие кредита зачисляет сначала на безналичные операции (там где банк никоим образом не может заработать), а только в конце на псевдо «наличные» (чтобы максимально вытянуть из клиента проценты за как бы искусственно созданную «наличную» операцию).

В уведомлениях онлайн банкинга есть все — и о застройщиках и кредитовании, и как купить валюту и… — а вот уведомление, что у вас каким-то образом, когда вы совсем того не подозреваете, сформировался какой-то кредит по искусственно сложившейся «наличной» операции (или какой-либо другой) — этого нет. Потому что для чего это же банку выгодно. Ну раз выгодно, то мне нет", — возмущается он.

Что говорят банки и продавцы

В переписке с клиентом Сенс Банк сообщил, что платеж действительно прошел как P2P-перевод. «Такие ресурсы как Новая Почта или, например, Prom проводят операции на своем ресурсе как р2р, банк не может повлиять на посторонний ресурс, это как вы заставите магазин продавать не велосипеды, а комнатные растения, это их условие, и это их ресурс на какой банк не может повлиять», — ответили в банке.

«Что касается погашения, то в первую очередь средства погашают безналичные операции, после чего только наличные, так происходит для того, чтобы клиенты не выпали из льготного периода, в который и входят безналичные операции, ведь наличные в льготный период не входят, поэтому и погашаются в последнюю очередь. Такая логика была сделана для большего удобства клиентов, и что на это банк не может влиять, а поскольку оплата производилась за счет кредитных денег, то соответственно за это была снята комиссия», — объяснили в банке клиенту второй аспект его претензии.

Относительно предупреждений банк ответил, что не может делать предупредительные экраны в посторонних приложениях.

При таких оплатах, рассказал нам директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан, клиент может «попасть» на еще одну комиссию: некоторые банки берут ее за переводы на карты NovaPay. Проблем в такой схеме наложенного платежа, в том, что касается P2P-переводов, он не видит.

«Такие переводы между физическими лицами полностью законны как по украинскому законодательству, так и по правилам международных платежных систем Mastercard и Visa», — подчеркивает Алексей Рубан и советует установить приложение NovaPay, чтобы платить без комиссий.

Что предшествовало

На самом деле этой истории уже много лет. В 2018 году соучредитель monobank Олег Гороховский писал, что некоторые украинские торговцы «договариваются с некоторыми банками на следующую схему проведения трансакций по картам: банк ставит торговцу POS-терминал, а получателем средств при оплате картой выступает не юрлицо и не ЧП, а физлицо. Платеж при оплате картой проходит как платеж от одного физлица к другому».

Тогда monobank и ПриватБанк ввели ограничения при оплате за счет кредитного лимита, которые проходят как P2P-переводы. В приложении Сенс Банка это можно сделать вручную, но дело в том, что приложения не всегда интуитивно понятны, а клиент не всегда имеет время и разобраться в настройках.

Возможно банкам, которые сейчас получают негатив через такие комиссии, стоит задуматься над тем, чтобы автоматически настроить свои приложения так, чтобы клиент не терял деньги на лишних комиссиях. Тем более, что с июня введены ограничения на суммы и количество P2P-переводов, финальное решение может появиться уже на днях.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Pumbovik
Pumbovik
20 августа 2024, 13:38
#
Уже б лицензию отозвали у финкомпаний которые до сих пор занимаются такими мутками с терминалами и все решение проблем
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
20 августа 2024, 14:08
#
Не знаю, как пром или новая почта, а олх действительно такой фигнёй страдает. у них галимый эквайринг, как будто ты не оплачиваешь онлайн, а просто переводишь деньги. и если это делаешь из кредитных средств, то сверху накручивается комиссия за их использование. можно нормально влететь при безопасной сделке, если продавец-конь, который уже продал позицию, а с площадки не убрал. при отмене сделки возвращается сумма без комиссии.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами