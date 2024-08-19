Лидеры банковского рынка в первой половине 2024 года

По состоянию на 1 июля 2024 г. большинство банков в Украине имеют рост по всем основным показателям деятельности, демонстрируя рост активов, приток вкладов, высокую прибыльность и надлежащую капитализацию. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Лидеры рынка с начала года особо не изменились, однако некоторые изменения все же имели место.

Топ-5 банков по размеру чистых активов:

Приватбанк — 700,5 млрд грн.

Ощадбанк — 408,7 млрд. грн.

Укрэксимбанк — 265,5 млрд грн.

Райффайзенбанк — 209,1 млрд. грн.

Укргазбанк — 176,1 млрд грн.

За первую половину года пятерка лидеров не изменилась. Наибольший темп прироста чистых активов с начала года показал Ощад (+18,2%), самый маленький Укргазбанк (+0,1%).

Чистые активы по всем банкам за первое полугодие выросли на 6,1% (+180,8 млрд грн), прежде всего вследствие прироста кредитного портфеля и вложений в ОВГЗ.

Топ-5 банков по размеру депозитного портфеля населения

Приватбанк — 418,6 млрд грн.

Ощадбанк — 197,3 млрд грн.

Универсал банк/monobank — 71,4 млрд грн.

Райффайзен — 64,1 млрд грн.

ПУМБ — 53,3 млрд грн.

По пятерке лидеров, в первой половине 2024 года: ПУМБ, показавший наибольший темп прироста депозитов населения с начала года (+12,1%), окончательно сдвинул с 5-го месяца Сенс банк.

В целом по всем банкам депозиты населения с начала года выросли на 5,9% (63,5 млрд грн).

Топ-5 банков по размеру чистой прибыли

Приватбанк — 30,7 млрд грн.

Ощад — 8,8 млрд грн.

Укрэксимбанк — 4,4 млрд грн.

Райффайзен — 4,3 млрд грн.

ПУМБ — 3,8 млрд грн.

Из первой пятерки выбыл Укрсиббанк — его место занял Укрэксимбанк. В целом за первую половину 2024 года банки получили 79 млрд грн чистой прибыли, что на 17% (+12,4 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. 39% общей чистой прибыли по банковской системе сформировал Приват.

Топ-5 банков по собственному капиталу

Приватбанк — 89,5 млрд грн.

Ощад — 35,8 млрд грн.

Райффайзен — 26,4 млрд грн.

ПУМБ — 21,8 млрд грн.

Укрсиббанк — 20,8 млрд грн.

За первое полугодие пятерка лидеров по собственному капиталу не изменилась. Наибольшие темпы прироста собственного капитала показали ПУМБ и Ощад, в которых этот показатель увеличился около четверти.

В целом за первую половину 2024 г. собственный капитал всех банков вырос на 19,6% (+58,1 млрд грн).