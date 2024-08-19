DDOS-атаку на monobank отбили — Гороховский

19 августа в два часа ночи атака на monobank прекратилась. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский .

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Атака отражена

«Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов. Я очень благодарен нашей ИТ-команде и всем, кто выразил нам слова поддержки и предложил помощь», — написал Гороховский.

Читайте: Масштабная DDOS-атака на monobank продолжается третий день подряд

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что последние несколько дней Райффайзен Банк фиксировал увеличение мощности DDoS-атак на свои ресурсы. Хакеры пытались сделать онлайн-сервисы банка недоступными с помощью миллионов запросов к сайту и клиент-банку.

Кроме того, на monobank ведут масштабную DDOS-атаку.