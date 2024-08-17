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17 августа 2024, 13:05 Читати українською

Международный обмен данными о счетах в банках: чем грозит украинским беженцам

30 сентября Украина присоединится к международному обмену информацией о финансовых счетах на основе стандарта CRS, используемого для контроля налогов. Это означает, что данные украинцев могут быть переданы другим странам. Что нужно учесть беженцам, рассказывает управляющая партнерша юридической компании GLS Ольга Черевко, пишет uamedia.eu.

30 сентября Украина присоединится к международному обмену информацией о финансовых счетах на основе стандарта CRS, используемого для контроля налогов.
Фото: depositphotos

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Когда Украина будет передавать информацию о счетах украинцев

CRS обязывает страны-участницы собирать данные о финансовых счетах иностранных налоговых резидентов и ежегодно обмениваться этой информацией, объясняет юрист.

«Украинские беженцы должны точно определить свой налоговый статус, поскольку неправильно указанная информация может привести к двойному налогообложению или закрытию счета. Закон № 2970-ІХ требует от украинских банков собирать данные о налоговом резидентстве клиентов. Если клиент не предоставит необходимую информацию, банк может закрыть его счет. В случае признания себя налоговым резидентом другой страны, Украина автоматически передаст информацию о счетах в налоговую службу этой страны», — отмечает Черевко.

В частности, если человек, получивший временную защиту в Германии, указывает себя как налогового резидента Германии в украинском банке, то Украина обязана передать информацию об этом счете немецкой налоговой службе.

«Если же лицо определит себя резидентом Украины, то информация в Германию не будет посылаться. Если клиент не предоставит информацию о своем резидентстве, банк может закрыть его счет», — обращает внимание юрист.

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Что нужно учесть беженцам за границей

Для беженцев с временной защитой, получающих социальные выплаты, важно учесть, что большинство из них будут считаться налоговыми резидентами страны пребывания, обращает внимание юрист.

«В таком случае информация об их счетах в Украине может быть передана в эти страны, что может повлечь за собой налоговые последствия, требование возврата социальных выплат и начисление штрафов», — предупреждает Черевко.

Определение налогового статуса — индивидуальный процесс, зависящий от конкретных обстоятельств определенного лица, отмечает специалист. Неправильное определение может привести к двойному налогообложению или другим финансовым рискам, поэтому важно тщательно продумать налоговую стратегию.

Напомним

Налоговая служба Украины начнет автоматически получать данные о состоянии банковских счетов граждан за границей. Первый такой обмен информацией с другими государствами, в частности с Германией, состоится уже осенью, а именно — с 30 сентября.

Впервые страны обменяются информацией о счетах за отчетный период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023 года. В дальнейшем автоматический обмен будет осуществляться на ежегодной основе. Отчетный период — календарный год, предшествующий году обмена информацией.

Для получения финансовой информации от налоговых органов других стран относительно резидентов Украины не потребуется отдельный запрос или уведомление владельца счета.

Так, Украина становится равноправным партнером в международной системе автоматического обмена информацией, объединяющей 115 стран.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
bonv
bonv
17 августа 2024, 13:47
#
Біженці теж грамотні:)))
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0
innapcholko
innapcholko
17 августа 2024, 14:13
#
Забыли упомянуть про односторонность договора! Например с США!

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0
Ranet
Ranet
17 августа 2024, 15:26
#
Эх, придется, таки, работу искать! 😓
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0
Bookseller
Bookseller
17 августа 2024, 15:28
#
Як це вплине на українців Щодо податкових наслідків в Україні для українців, які володіють фінансовими рахунками в іноземних юрисдикціях. «У зв’язку з тим, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, не буде вважатися податковою інформацією та не буде мати жодних негативних правових наслідків для громадян України, які мають рахунки в іноземних банках, що не перевищують еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня календарного року»,
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