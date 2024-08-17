С начала большой войны Украина конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 миллиардов

Украина с начала полномасштабного вторжения россии конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 млрд грн. Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

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Конфискация активов

В Фонде госимущества по запросу ЦПК сообщили, что уже получили в свое управление 1175 объектов. Балансовая стоимость этих активов составляет 13,5 млрд грн.

Кроме этого, Фонду было передано еще 686,5 млн грн на банковских счетах, а также права требования на 40,9 млн грн.

Среди крупнейших активов:

Николаевский глиноземный завод и еще ряд активов российского миллиардера Дерипаски;

один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине — ООО «АЭРОК», принадлежавший подсанкционному российскому олигарху Молчанову;

100% доли в уставном капитале ООО «Винницкий авиационный завод», «Вертолеты МСБ», 90,1% компании «Страховая компания Мотор-Гарант» и еще трех компаний, принадлежащих Богуслаеву и более 630 млн грн;

столичный ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавший подсанкционным российским братьям-олигархам Ротенбергам и их бизнес-партнерам;

«ПентоПак Украина», принадлежавший русско-греческому олигарху Саввиде. Его уже продали на открытом аукционе за 103 млн грн.

«Помимо этого, конфисковали сотни других объектов движимого и недвижимого имущества, резиденцию Межигорья, доли в уставных капиталах десятков юридических лиц. Правда, большая часть из этих активов пока находится на временно оккупированных территориях», — добавляет ЦПК.