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17 августа 2024, 17:00 Читати українською

С начала большой войны Украина конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 миллиардов

Украина с начала полномасштабного вторжения россии конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 млрд грн. Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

Украина с начала полномасштабного вторжения россии конфисковала российских активов по меньшей мере на 15 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Конфискация активов

В Фонде госимущества по запросу ЦПК сообщили, что уже получили в свое управление 1175 объектов. Балансовая стоимость этих активов составляет 13,5 млрд грн.

Кроме этого, Фонду было передано еще 686,5 млн грн на банковских счетах, а также права требования на 40,9 млн грн.

Среди крупнейших активов:

  • Николаевский глиноземный завод и еще ряд активов российского миллиардера Дерипаски;
  • один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине — ООО «АЭРОК», принадлежавший подсанкционному российскому олигарху Молчанову;
  • 100% доли в уставном капитале ООО «Винницкий авиационный завод», «Вертолеты МСБ», 90,1% компании «Страховая компания Мотор-Гарант» и еще трех компаний, принадлежащих Богуслаеву и более 630 млн грн;
  • столичный ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавший подсанкционным российским братьям-олигархам Ротенбергам и их бизнес-партнерам;
  • «ПентоПак Украина», принадлежавший русско-греческому олигарху Саввиде. Его уже продали на открытом аукционе за 103 млн грн.

«Помимо этого, конфисковали сотни других объектов движимого и недвижимого имущества, резиденцию Межигорья, доли в уставных капиталах десятков юридических лиц. Правда, большая часть из этих активов пока находится на временно оккупированных территориях», — добавляет ЦПК.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Rubi0
Rubi0
17 августа 2024, 17:09
#
Очень интересно почитать как государство распоряжается этими активами и что с рабочими? особенно Николаевским глиноземным заводом, если для него ни сырья ни потребителя в виде работающего алюминиевого металлургического завода.
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0
innapcholko
innapcholko
17 августа 2024, 18:24
#
Наворовали
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