При расселении «хрущевок» под снос их жители будут получать аналогичные по площади квартиры или доплачивать за лишние метры

По новому закону, при расселении «хрущевок» под снос люди будут получать столько квадратов, сколько они имели в «хрущевке». Об этом «Минфину» рассказала Елена Шуляк, глава профильного парламентского комитета ВР.

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При этом будут предусмотрены коэффициенты, если, например, человеку, жившему в «хрущевке» в центре, выделят новое жилье в другом районе.

Такой механизм действует в рамках программы «Восстановление». Есть стоимость жилья на компенсацию — 36 422 гривны за квадратный метр и несколько коэффициентов, корректирующих эту стоимость.

«Мы эти коэффициенты планируем заложить на законодательном уровне, чтобы не было злоупотреблений», — отметила Шуляк.

В законопроекте прописано, что владельцам жилья в домах, подпадающих под реконструкцию, предоставляется «равноценное по площади и количеству комнат жилье, независимо от количества зарегистрированных лиц».

При этом если застройщик увеличил площадь новой квартиры, предварительно не обсудив это с собственником, он не может требовать с человека доплаты за «лишние» квадратные метры. Наряду с этим в проекте прописана возможность такой доплаты по рыночной стоимости по согласию сторон.

Напомним

Варианты решения проблем ветхого жилищного фонда возникали в Украине неоднократно. Впервые о реновации старого жилищного фонда заговорили еще в 2006 году.

С тех пор было немало проектов, которые предполагали реконструкцию ветхого жилья. Но ни одному из них так и не был включен «зеленый свет». Камнем преткновения каждый раз становились деньги: непонятно было, за чей счет обновлять старую застройку.

Теперь же, похоже, эпопея со старыми домами выходит на финиш. По словам Шуляка, законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда готовится ко второму чтению и может быть внесен в сессионный зал уже до конца этого года. В первом чтении документ был принят еще в 2022 году.