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16 августа 2024, 13:39 Читати українською

При расселении «хрущевок» под снос их жители будут получать аналогичные по площади квартиры или доплачивать за лишние метры

По новому закону, при расселении «хрущевок» под снос люди будут получать столько квадратов, сколько они имели в «хрущевке». Об этом «Минфину» рассказала Елена Шуляк, глава профильного парламентского комитета ВР.

По новому закону, при расселении «хрущевок» под снос люди будут получать столько квадратов, сколько они имели в «хрущевке».
Фото: kyivpastfuture.com.ua

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При этом будут предусмотрены коэффициенты, если, например, человеку, жившему в «хрущевке» в центре, выделят новое жилье в другом районе.

Такой механизм действует в рамках программы «Восстановление». Есть стоимость жилья на компенсацию — 36 422 гривны за квадратный метр и несколько коэффициентов, корректирующих эту стоимость.

«Мы эти коэффициенты планируем заложить на законодательном уровне, чтобы не было злоупотреблений», — отметила Шуляк.

В законопроекте прописано, что владельцам жилья в домах, подпадающих под реконструкцию, предоставляется «равноценное по площади и количеству комнат жилье, независимо от количества зарегистрированных лиц».

При этом если застройщик увеличил площадь новой квартиры, предварительно не обсудив это с собственником, он не может требовать с человека доплаты за «лишние» квадратные метры. Наряду с этим в проекте прописана возможность такой доплаты по рыночной стоимости по согласию сторон.

Напомним

Варианты решения проблем ветхого жилищного фонда возникали в Украине неоднократно. Впервые о реновации старого жилищного фонда заговорили еще в 2006 году.

С тех пор было немало проектов, которые предполагали реконструкцию ветхого жилья. Но ни одному из них так и не был включен «зеленый свет». Камнем преткновения каждый раз становились деньги: непонятно было, за чей счет обновлять старую застройку.

Теперь же, похоже, эпопея со старыми домами выходит на финиш. По словам Шуляка, законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда готовится ко второму чтению и может быть внесен в сессионный зал уже до конца этого года. В первом чтении документ был принят еще в 2022 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+126
seaman
seaman
16 августа 2024, 13:53
#
Знесуть хрущовку на шулявці під новий ЖК для ментів чи тцк та дадуть квартиру на Милославський чи дврз, лафа)))
+
+15
Три літри
Три літри
16 августа 2024, 14:41
#
І що поганого? Тобі надважливо жити на Шулявці?
+
+51
financialGenius
financialGenius
16 августа 2024, 14:58
#
Ахахаха, сразу видно что к столице не имеет отношения …
+
+45
lenta19
lenta19
16 августа 2024, 14:15
#
Мало б бути житло в тому ж районі.
+
+141
Mini Mi
Mini Mi
16 августа 2024, 14:27
#
Если бы такое было при Яныке, то уже б майдан стоял бы, а щас властям можно все что угодно творить.
+
+82
paff
paff
16 августа 2024, 14:35
#
Нынешняя власть устраивает олигархов. федорович крепко им яйца зажал. какой майдан если ринат доволен) кто даст бабло?)))
+
+15
Три літри
Три літри
16 августа 2024, 14:43
#
Людина що жодного разу не ходила на майдан і обома руками за Яника розповідає що зараз треба майдан щоб захистити старі трущоби
+
+30
innapcholko
innapcholko
16 августа 2024, 14:49
#
Именно сейчас надо этими вопросами заниматься — бюджет пускать на благоустрий?
+
+81
Mini Mi
Mini Mi
16 августа 2024, 14:52
#
Щас майдана не будет даже если право первой ночи введут. Просто потому что те кто мог майданить или уже в окопах или прячутся от ТЦК чтобы туда не попасть. Власть это прекрасно понимает, потому и выдает законы типа этого или отмены уголовки для коррупционеров.
+
+15
Три літри
Три літри
16 августа 2024, 15:08
#
Пхах, людина яка жодного разу не ходила на майдан розказує чи підуть інші на майдан
+
0
Karin77
Karin77
16 августа 2024, 14:34
#
Обіцянкі-цяцянки,а дурному- радість)))
+
+52
TAN72
TAN72
16 августа 2024, 15:01
#
Зачистят центр и настроят муравейников по 30 этажей для пеших прогулок на этажи😂
+
+52
vovan9870
vovan9870
16 августа 2024, 15:12
#
Хрущовки мають свої плюси — дворики з лавочками і клумбами, дитячі майданчики, місце для авто, відсутність сусідів з вічними ремонтами. Пропозицій з перепланованими хрушовками на другому поверсі, з сучасним ремонтом і меблями практично нема. І метр там коштує у 2−3 рази дорожче, ніж у новобудовах без ремонту і меблів. Обмін 1:1, ще й у гіршому районі — це буде грабіж.
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