MetaMask начала выпуск карт Mastercard для расчетов криптовалютой

Команда MetaMask объявила о пилотном запуске карты MetaMask, которая позволяет пользователям кошелька MetaMask использовать свою криптовалюту для ежедневных покупок в фиатной валюте (например, евро , фунты стерлингов) в любой точке мира, где принимаются карты Mastercard . Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В пилотном проекте приняли участие компания Mastercard и платформа Baanx. На начальном этапе выпуск карт ограничен партией в «несколько тысяч» штук. Они уже доступны пользователям из ЕС и Великобритании.

«Карта MetaMask работает как традиционная дебетовая карта: пользователи могут совершать покупки непосредственно из своего кошелька MetaMask, сохраняя при этом свои средства до момента транзакции. Затем криптовалюта мгновенно конвертируется в фиат и становится доступной для покупок в Интернете или в магазине», — говорится в сообщении.

Пользователям нужно хранить свою криптовалюту в Ethereum-сети второго уровня Linea от разработчика MetaMask — компании ConsenSys, и использовать кошелек MetaMask, чтобы установить ограничение расходов на карту. При этом они могут хранить свои ключи, где пожелают.

Для расчетов доступны только три актива — USDC, USDT и WETH.

В ближайшие месяцы к карте MetaMask будет добавлено больше возможностей и функций. Ожидается, что карта станет доступнее позже этого года.

Пользователи, желающие получить уведомления, когда они могут иметь право на получение карты MetaMask, могут зарегистрироваться в списке ожидания через эту форму.

Напомним

В марте 2024 года «Минфин» писал о тестировании карты MetaMask.