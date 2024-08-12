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12 августа 2024, 15:56 Читати українською

Беженцы из Украины начинают приносить прибыль Чехии

Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составляла сумма выплаченной помощи. Об этом пишет uamedia.eu.

Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству.
Фото: depositphotos

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Поддержка бюджета беженцами

По данным Министерства финансов, на эту сумму можно построить десять километров автострад или повысить пенсию всем пенсионерам на 1200 крон в год.

Ожидается, что поступления от украинских беженцев в бюджет будут продолжать расти, а расходы на них будут снижаться.

В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов крон, а взносы в бюджет были перечислены на сумму 12,6 миллиарда крон. В прошлом году баланс уже был более или менее сбалансирован: министерство определило расходы 21,6 миллиарда, а доходы — 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче благодаря беженцам.

Читайте: В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам. Изменения вступят в силу с 1 августа

«В этом году пока есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 млрд крон, а расходы — 3,5 млрд крон, — говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел. — Таким образом, государство получило 2,9 миллиарда крон».

«Наибольшим доходом, безусловно, являются взносы на социальное и медицинское страхование, за ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Тенденция к росту доходов за последний квартал очевидна», — говорит Климешова.

Напомним

В Чехии насчитывается около 350 000 человек из Украины, получивших временную защиту, 118 000 из этих беженцев работают. В подавляющем большинстве случаев девять из десяти это трудовые отношения, при которых государству уплачиваются страховые взносы.

Значительная часть беженцев имеет более одной работы (таких до 30%), следует из опроса PAQ Research, проведенного в конце прошлого года.

В то время как доходы от украинских беженцев растут, расходы на них сокращаются. Все больше людей переезжают из финансируемого государством временного жилья в квартиры, которые они оплачивают сами. В то же время, согласно опросу общественного мнения, значительное количество чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам.

Читайте: В Венгрии меняют правила для украинских беженцев

К примеру, гуманитарная помощь стоит чешскому государству примерно полмиллиарда в месяц. Однако около 15−20% людей считают, что государство тратит на это пособие в 30 раз больше.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
12 августа 2024, 16:03
#
Гірше ж точно не буде прострочений нелох? (с)
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