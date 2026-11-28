Что произойдет с курсом доллара и евро в декабре 2026 года? Какими будут цены на нефть, золото и серебро и как изменится ситуация на валютном рынке Украины в конце года?

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Декабрь может принести новые колебания мировым рынкам из-за геополитического напряжения, решения ФРС и ЕЦБ, инфляции и ситуации с энергоносителями.

В новом прогнозе разбираем два сценария развития событий на мировых рынках, ожидаемые курсы валют в Украине, объемы интервенций Нацбанка и перспективы доходности ОВГЗ.

Также поговорим о том, как диверсифицировать сбережения в декабре: сколько держать в гривне, долларе, евро, золоте и других инструментах.