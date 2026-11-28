Что произойдет с курсом доллара и евро в декабре 2026 года? Какими будут цены на нефть, золото и серебро и как изменится ситуация на валютном рынке Украины в конце года?
Доллар, евро и гривна в декабре: два сценария курса (видео)
Декабрь может принести новые колебания мировым рынкам из-за геополитического напряжения, решения ФРС и ЕЦБ, инфляции и ситуации с энергоносителями.
В новом прогнозе разбираем два сценария развития событий на мировых рынках, ожидаемые курсы валют в Украине, объемы интервенций Нацбанка и перспективы доходности ОВГЗ.
Также поговорим о том, как диверсифицировать сбережения в декабре: сколько держать в гривне, долларе, евро, золоте и других инструментах.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии