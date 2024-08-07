Биткоин приостановил падение и перешел к росту после глубокой коррекции начала недели, вызванной распродажей активов на мировых рынках. По состоянию на вечер 6 августа стоимость первой криптовалюты составила $56,582 тысяч за монету.

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Биткоин перешел к росту

Согласно интерактивной таблице «Минфина» по состоянию на 00:07 (7 августа) стоимость первой криптовалюты составила $56,582 тысяч за монету.

Падение криптовалюты

Еще 2 августа биткоин торговался выше $65 тыс. Курс начал резко падать в воскресенье, 4 августа, — цена опустилась ниже $60 тыс. На следующий день биткоин уже торговался по $51 тыс., в моменте падая до $49 тыс., прежде чем начать отыгрывать падение.

По результатам торгового дня 5 августа инвесторы вывели из американских спотовых биржевых биткоин-фондов и в первую очередь из фонда GBTC от компании Grayscale около $168 млн. Стоимость активов под управлением группы спотовых биткоин-ETF оценивается в $48 млрд, по данным SoSoValue.

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Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) в процентном отношении выросла еще сильнее — более 15% за сутки. «Эфир» торгуется по $2521.

«Эфирные» фонды сумели привлечь инвесторов на фоне снижения курса второй криптовалюты. По итогам торгового дня 5 августа чистый приток средств в «эфирные» ETF превысил $48 млн.

На фоне оттока средств из фонда ETHE от Grayscale в объеме $46 млн в биржевой фонд от BlackRock поступило $47 млн. Стоимость активов под управлением девяти американских Ethereum-ETF на 6 августа составляет $6,7 млрд.

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Остальные крупнейшие по капитализации криптовалюты, среди которых XRP от Ripple, BNB от Binance, Cardano (ADA), Solana (SOL) и Toncoin (TON), последовали за биткоином, показав двузначный рост. Из первой десятки по капитализации сильнее всех вырос курс Solana — на 20%.

Объем ликвидаций позиций трейдеров на криптобиржах за сутки превысил $420 млн, большинство из них — короткие позиции по ETH и BTC.

Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый значительный рост показала Bittensor (TAO) — на 34%. Менее всех выросла монета Tron (TRX) — на 0,6%. Падения не показала ни одна монета из топ-100.