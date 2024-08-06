Кабмин упростил подачу заявлений на жилищные льготы для ветеранов

В Украине продолжается экспериментальный проект, упрощающий ветеранам войны процедуру обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в сообщении на сайтах правительственного портала.

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Что упростили

В упрощенном заявлении ветеран войны должен указать значительно меньшее количество информации, чем раньше, ведь сбор данных осуществляется, в частности, путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Заявление можно подать на веб-портале электронных услуг;

Вместо ветерана могут подать заявление: члены семьи ветерана (в частности, муж, жена); нетрудоспособные родители; дети с инвалидностью 2 группы с детства.

Как подать заявление

Через сервисные центры Пенсионного фонда или уполномоченных лиц органов местного самоуправления, центры предоставления админуслуг;

На адрес органа Фонда;

Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или моб.приложение «Пенсионный фонд».

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Напомним

Как писал «Минфин», с начала полномасштабного вторжения долгов за коммуналку увеличилось на треть по данным Единого реестра должников. Сейчас больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях.