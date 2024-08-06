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6 августа 2024, 8:33 Читати українською

Кабмин упростил подачу заявлений на жилищные льготы для ветеранов

В Украине продолжается экспериментальный проект, упрощающий ветеранам войны процедуру обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в сообщении на сайтах правительственного портала.

В Украине продолжается экспериментальный проект, упрощающий ветеранам войны процедуру обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Фото:krasnolucka-gromada.gov.ua

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Что упростили

В упрощенном заявлении ветеран войны должен указать значительно меньшее количество информации, чем раньше, ведь сбор данных осуществляется, в частности, путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

  • Заявление можно подать на веб-портале электронных услуг;

  • Вместо ветерана могут подать заявление: члены семьи ветерана (в частности, муж, жена); нетрудоспособные родители; дети с инвалидностью 2 группы с детства.

Как подать заявление

  • Через сервисные центры Пенсионного фонда или уполномоченных лиц органов местного самоуправления, центры предоставления админуслуг;

  • На адрес органа Фонда;

  • Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или моб.приложение «Пенсионный фонд».

Читайте: В Украине выросли долги за коммуналку. Где живет больше должников (исследование)

Напомним

Как писал «Минфин», с начала полномасштабного вторжения долгов за коммуналку увеличилось на треть по данным Единого реестра должников. Сейчас больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
6 августа 2024, 9:04
#
Замість призначити якісь виплати які сам ветеран буде витрачати туди куди захоче, на ту ж комуналку, чи на проїзд в ОТ, знов повторюють совковий шлях коли ветеран має бігати по кабінетах випрошуючи собі пільги на копійки. А на адміністрування цих копійок бюджет витратить міліарди.
+
0
0Vitaliy0
0Vitaliy0
6 августа 2024, 9:12
#
Напевно, ви не розібралися в призначенні та отриманні пільг. Станом на сьогодні пільги отримуються у грошовій формі, які зараховуються на банківський рахунок пільговика. Як, що, коли та де сплачувати обирає сам пільговик.
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