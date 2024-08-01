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1 августа 2024, 12:58 Читати українською

В Украине стало на один государственный банк больше

По решению Высшего антикоррупционного суда имущество экс-президента «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева взыскано в доход государства и передано в управление Фонда государственного имущества. После инвентаризации активов будет принято решение об их передаче в управление или продажу, сообщает пресс-служба ФГИУ.

По решению Высшего антикоррупционного суда имущество экс-президента «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева взыскано в доход государства и передано в управление Фонда государственного имущества.

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Что известно

Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний, расположенных в Запорожье и области:

  • ООО «Золотая астра»;
  • ОДО «Страховая компания «Мотор-Гарант»;
  • ООО «Винницкий авиационный завод»;
  • ООО «Вертолеты МСБ»;
  • АО «Мотор-Банк»;
  • ЧАО «Азов Трейд-ХХІ».

Кроме того, в доход государства взысканы денежные средства Вячеслава Богуслаева: более 554 млн грн на счетах в «Мотор-Банке» и 79,5 млн грн — на счетах в ПУМБ. Эти средства будут переданы Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Мотор-Банк станет седьмым государственным банком после Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, Сенс Банка и PIN банка.

Доля государства в банковском секторе Украины на конец 2023 года составила 53,2% по чистым активам.

Читайте: ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева

Что касается конфискованной недвижимости, то Фонд госимущества планирует провести анализ наличия наложенных арестов и последующее их снятие, инвентаризацию (обследование) с фотофиксацией, перерегистрацию за государством в лице Фонда и т. д.

«После этого ФГИУ будет принимать решение об экономически обоснованном управлении или реализации таких активов», — добавили в Фонде.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев, президент и экс-владелец одного из крупнейших в мире производителей авиадвигателей «Мотор Сич», задержан в обвинении в государственной измене Службой безопасности Украины.

«Мотор Сич» — одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Бедный папа
Бедный папа
1 августа 2024, 13:26
#
> 23 октября 2022 года задержан в обвинении в государственной измене

на календаре 1 августа 2024, и че с обвинением?
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
1 августа 2024, 13:31
#
Доказательств нет, а вот прибрать к рукам имущество это да, урок тем кто любит на родине что-то развивать и инвестировать…
+
0
parseval
parseval
1 августа 2024, 15:06
#
Разве нет? Или вам платят за вбросы посимвольно?
+
+15
Три літри
Три літри
1 августа 2024, 13:44
#
на календаре 1 августа 2024, и че с обвинением?

Обвинувачення оголошене у лютому 2023.
+
+56
Bitcoin
Bitcoin
1 августа 2024, 13:40
#
Даёшь военный коммунизм?!?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 августа 2024, 14:18
#
Троцкізм вже точно є…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 августа 2024, 14:50
#
Как-то выпустили из виду итальянский островок Галлинара,
который за 10млн евро прикупил себе на память за папины
деньжата сынуля Вячеслава Богуслаева — Александр.
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