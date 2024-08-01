В Украине стало на один государственный банк больше

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний, расположенных в Запорожье и области:

ООО «Золотая астра»;

ОДО «Страховая компания «Мотор-Гарант»;

ООО «Винницкий авиационный завод»;

ООО «Вертолеты МСБ»;

АО «Мотор-Банк»;

ЧАО «Азов Трейд-ХХІ».

Кроме того, в доход государства взысканы денежные средства Вячеслава Богуслаева: более 554 млн грн на счетах в «Мотор-Банке» и 79,5 млн грн — на счетах в ПУМБ. Эти средства будут переданы Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Мотор-Банк станет седьмым государственным банком после Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, Сенс Банка и PIN банка.

Доля государства в банковском секторе Украины на конец 2023 года составила 53,2% по чистым активам.

Читайте: ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева

Что касается конфискованной недвижимости, то Фонд госимущества планирует провести анализ наличия наложенных арестов и последующее их снятие, инвентаризацию (обследование) с фотофиксацией, перерегистрацию за государством в лице Фонда и т. д.

«После этого ФГИУ будет принимать решение об экономически обоснованном управлении или реализации таких активов», — добавили в Фонде.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев, президент и экс-владелец одного из крупнейших в мире производителей авиадвигателей «Мотор Сич», задержан в обвинении в государственной измене Службой безопасности Украины.

«Мотор Сич» — одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.