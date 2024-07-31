Укрзализныця распространяет верификацию через «Дия.Подпись» на ряд поездов в Польшу

Укрзализныця масштабирует верификацию через «Дия.Подпись» на ряд международных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Так, с 1 августа 2024 года продажа билетов на следующие рейсы будет осуществляться исключительно с верификацией через «Дия.Подпись» в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов:

№ 19/20 Киев — Хелм — Киев,

№ 23/24 Киев — Хелм — Киев,

№ 51/52 Киев — Перемышль — Киев,

№ 89/90 Киев — Перемышль — Киев,

№ 73/74 Харьков — Перемышль — Харьков.

Аналогичная верификация уже применяется к ажиотажным рейсам из/в Варшаву и Вену.

В Укрзализныце отметили, что данное решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь специалисты компании блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки.

«Впрочем, без верификации через „Дия.Подпись“ билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело. Это в свою очередь замедляет работу системы и не дает возможности добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие», — говорится в сообщении.

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При этом, чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, не имеющих возможности установить «Дию», Укрзализныця оставляет текущую систему доступа к международным билетам для по меньшей мере одного рейса в каждом направлении: Одесса — Перемышль, Харьков — Хелм, Днепр — Хелм, Киев — Перемышль, Чоп — Вена, Мукачево — Кошице, Львов — Варшава, Киев — Кишинев и другие.

Глубина продажи международных билетов Укрзализныци