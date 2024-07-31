Укрзализныця масштабирует верификацию через «Дия.Подпись» на ряд международных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрзализныця распространяет верификацию через «Дия.Подпись» на ряд поездов в Польшу
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Так, с 1 августа 2024 года продажа билетов на следующие рейсы будет осуществляться исключительно с верификацией через «Дия.Подпись» в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов:
- № 19/20 Киев — Хелм — Киев,
- № 23/24 Киев — Хелм — Киев,
- № 51/52 Киев — Перемышль — Киев,
- № 89/90 Киев — Перемышль — Киев,
- № 73/74 Харьков — Перемышль — Харьков.
Аналогичная верификация уже применяется к ажиотажным рейсам из/в Варшаву и Вену.
В Укрзализныце отметили, что данное решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь специалисты компании блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки.
«Впрочем, без верификации через „Дия.Подпись“ билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело. Это в свою очередь замедляет работу системы и не дает возможности добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие», — говорится в сообщении.
Читайте также: Укрзализныця обновляет правила перевозки животных
При этом, чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, не имеющих возможности установить «Дию», Укрзализныця оставляет текущую систему доступа к международным билетам для по меньшей мере одного рейса в каждом направлении: Одесса — Перемышль, Харьков — Хелм, Днепр — Хелм, Киев — Перемышль, Чоп — Вена, Мукачево — Кошице, Львов — Варшава, Киев — Кишинев и другие.
Глубина продажи международных билетов Укрзализныци
- польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) — 20 суток до даты отправления, старт продаж в 09:00;
- словацкое и австрийское направления — 20 суток, старт в 08:00;
- молдавское направление — 30 суток, старт в 08:00.
Комментарии