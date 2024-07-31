Укрзалізниця поширює верифікацію через «Дія.Підпис» на низку потягів до Польщі

Укрзалізниця масштабує верифікацію через «Дія.Підпис» на низку міжнародних рейсів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Так, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на наступні рейси здійснюватиметься виключно з верифікацією через «Дія.Підпис» у застосунку та на новому сайті Укрзалізниці з продажу квитків:

№ 19/20 Київ — Хелм — Київ,

№ 23/24 Київ — Хелм — Київ,

№ 51/52 Київ — Перемишль — Київ,

№ 89/90 Київ — Перемишль — Київ,

№ 73/74 Харків — Перемишль — Харків.

Аналогічна верифікація вже застосовується до ажіотажних рейсів з/до Варшави та Відня.

В Укрзалізниці зазначили, що дане рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти компанії блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу.

«Втім, без верифікації через „Дія.Підпис“ квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, своєю чергою, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож», — йдеться в повідомленні.

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При цьому, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити «Дію», залізниця лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса — Перемишль, Харків — Хелм, Дніпро — Хелм, Київ — Перемишль, Чоп — Відень, Мукачево — Кошице, Львів — Варшава, Київ — Кишинів та ін.

Глибина продажу міжнародних квитків Укрзалізниці