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5 сентября 2026, 11:00 Читати українською

Более 5 млрд грн для бюджета: зачем в Украине будут фиксировать IMEI смартфонов

С 4 сентября в Украине изменились правила таможенного оформления мобильных телефонов. Теперь импортеры обязаны указывать в электронной таможенной декларации международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) каждого ввозимого устройства.

С 4 сентября в Украине изменились правила таможенного оформления мобильных телефонов.

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В Государственной таможенной службе отмечают, что новый механизм должен сделать рынок электроники более прозрачным и помочь государству бороться с нелегальным ввозом смартфонов.

Бюджет может получать более 5 млрд грн ежегодно

Главный экономический эффект от новшества ожидают именно от детенизации рынка мобильных телефонов. Ранее оценивалось, что обязательная фиксация IMEI при импорте может обеспечить государственному бюджету более 5 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно.

Механизм должен стимулировать импортеров проводить операции по легальным каналам и уплачивать предусмотренные налоги и таможенные платежи. В то же время государство будет получать больше возможностей для выявления попавшей в Украину техники без надлежащего таможенного оформления.

IMEI будут использовать для отслеживания смартфонов

На таможне формируется база данных об IMEI ввозимых устройствах. В дальнейшем эти сведения могут использоваться государственными органами для контроля над обращением смартфонов уже внутри Украины.

В частности, планируется проверять, соответствуют ли телефоны, продаваемые в торговых сетях, данным об их легальном ввозе.

Таким образом, новая система должна работать не только на границе. Ее задача — проследить путь смартфона от импорта к продаже, что усложнит работу нелегальным поставщикам.

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Введение IMEI-контроля также должно уменьшить объемы контрафактной продукции и создать более равные условия конкуренции для официально работающих компаний.

Для государственного бюджета это означает потенциальное увеличение налоговых и таможенных поступлений, тогда как для легального бизнеса — усиление контроля за конкурентами, которые раньше могли работать вне официального рынка.

Источник: Минфин
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