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5 сентября 2026, 16:04 Читати українською

Leonardo опробует в Украине новую систему ПВО Michelangelo до конца года

Итальянская государственная оборонная компания Leonardo планирует провести первые испытания новой многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Michelangelo Dome в Украине до конца 2026 года.

Итальянская государственная оборонная компания Leonardo планирует провести первые испытания новой многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Michelangelo Dome в Украине до конца 2026 года.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Подтверждаю заявленный график: в конце года мы проведем этап испытаний непосредственно на территории Украины», — заявил генеральный директор Leonardo Лоренцо Мариани, сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Подтверждаю заявленный график: в конце года мы проведем этап испытаний непосредственно на территории Украины», — заявил генеральный директор Leonardo Лоренцо Мариани, сообщает Bloomberg. По его словам, первой будут испытывать составляющую системы, предназначенную для защиты от атак беспилотников.

Зачем Leonardo создает структуру в Украине

Параллельно Leonardo создала в Киеве дочернюю компанию Leonardo Ukraine, полностью принадлежащую итальянской группе. Ее заявленное направление — исследования и разработки в сфере оптических и навигационных систем.

Компания также рассматривает сотрудничество с украинскими производителями вооружений, в первую очередь в сфере беспилотников. Причина — практический опыт, полученный украинской оборонной промышленностью во время войны.

Leonardo рассматривает разные форматы такой работы — от партнерств до инвестиций и потенциальных приобретений украинских технологических компаний.

Что представляет собой Michelangelo Dome

Michelangelo — это не отдельная зенитная установка, а интегрированная многодоменная система, объединяющая сенсоры, средства обнаружения и различные компоненты противовоздушной и противоракетной обороны.

Украина станет площадкой для испытания отдельных компонентов в реальных условиях. Первым этапом должна стать защита от беспилотников. Ранее Leonardo сообщала, что система также рассчитана на противодействие более широкому спектру воздушных и баллистических угроз.

Читайте также: Норвегия выделяет около $700 млн на системы ПВО для Украины

Leonardo уже работает с Украиной

Нынешний выход компании в украинский оборонный сектор не является ее первым сотрудничеством со страной.

В июле 2025 года Leonardo, ENAV и государственное предприятие «Украэрорух» подписали меморандум о возобновлении украинской системы управления воздушным движением. В рамках первого этапа Leonardo и ENAV передали Украине пять маршрутных первоначальных радаров.

Теперь компания переходит к более широкому взаимодействию — от испытания собственной системы ПВО до поиска украинских технологий, которые могут быть интегрированы в европейские оборонные проекты.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
5 сентября 2026, 18:49
#
Коротше кажучи — макаронникам вигідно щоб війна не зупинялась ((
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