Зарплаты выросли на 26%, но кандидатов стало меньше: где не хватает кадров

Повышение зарплат в Украине все чаще не гарантирует работодателям увеличение количества кандидатов. В июле 2026 года в большинстве исследованных категорий медиа зарплата выросла по сравнению с прошлым годом, однако количество отзывов на вакансии либо осталось на том же уровне, либо сократилось. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на OLX Работа.

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Данные OLX Работа свидетельствуют, что наиболее острая проблема проявляется в сферах, где работодатели традиционно зависят от большого количества работников — производстве, торговле, логистике, сельском хозяйстве, сфере услуг и безопасности.

Где работодателям сложнее всего найти работников

Наиболее заметное сокращение количества отзывов зафиксировали в категории «Начало карьеры/Студенты» — на 26,3% в год. При этом медиа зарплата выросла на 24,7% — с 20 тыс. до 24 938 грн.

Похожая ситуация наблюдается в «Красоте/фитнесе/спорте»: зарплаты повысились на 11,3%, до 21 588 грн, но количество отзывов уменьшилось на 24,3%.

В розничной торговле, продажах и закупках зарплата выросла на 15,8% — до 20 850 грн, тогда как количество отзывов сократилось на 22,4%.

Ощутимый дефицит кандидатов наблюдается также в производстве и рабочих специальностях. Здесь медианная зарплата за год выросла сразу на 26,4% — с 22 750 до 28 750 грн. Тем не менее, количество отзывов на одну вакансию снизилось на 9,4%.

Среди других сфер, где количество кандидатов сократилось, — охрана и безопасность (-14,7%), административный персонал, HR и секретариат (-10%), клининг и домашний персонал (-7,5%), сельское и лесное хозяйство и агробизнес (-7,2%), недвижимость (-5,7%), логи. автомойки (-4,5%).

В то же время в сфере образования и перевода количество отзывов осталось неизменным — 6,9 на одну вакансию. Медианная зарплата здесь за год выросла на 20,7% — с 14 500 до 17 500 грн.

Почему даже более высокая зарплата не решает проблему

Ситуация на рынке труда объясняется не только уровнем оплаты. На доступность работников влияют мобилизация, трудовая миграция и демографические изменения, которые сокращают потенциальных кандидатов.

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Кроме того, поисковики все чаще оценивают вакансию комплексно. Важными факторами являются возможность бронирования от мобилизации, гибкий или гибридный график, безопасность и условия труда, стабильность работодателя, а также возможности профессионального развития.

Потому работодателям приходится конкурировать за работников не только размером зарплаты. Чтобы закрыть вакансии, компании расширяют круг потенциальных кандидатов, инвестируют в обучение и адаптацию персонала, а также активнее привлекают ветеранов, людей старшего возраста и женщин в профессии, где их доля была небольшой.

Тенденция показывает, что украинский рынок труда постепенно переходит от конкуренции за зарплату к конкуренции за весь пакет условий трудоустройства. Для работодателей это означает, что простого повышения оклада все чаще недостаточно, чтобы привлечь нужных специалистов.