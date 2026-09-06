За чертой бедности в Украине могут находиться до 12 млн человек

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 сентября 2026, 10:59 Читати українською

За чертой бедности в Украине могут находиться до 12 млн человек

Около 11−12 млн человек, проживающих на подконтрольной Украине территории, могут находиться за чертой бедности, если применить последнюю оценку Всемирного банка по части бедного населения к актуальным демографическим оценкам. Об этом пишет Open4business.

Около 11−12 млн человек, проживающих на подконтрольной Украине территории, могут находиться за чертой бедности, если применить последнюю оценку Всемирного банка по части бедного населения к актуальным демографическим оценкам.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным информационно-аналитического центра Experts Club и весеннего исследования Всемирного банка Monitoring Living Conditions in Ukraine, уровень бедности в Украине в 2025 году оценивался в 41,6% населения против 37% в 2024 году. Этот показатель, по сравнению с 2021 годом, фактически удвоился.

Президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов Ольга Голубовская во время круглого стола в агентстве «Интерфакс-Украина» обратила внимание, что речь идет уже не просто о снижении уровня жизни, а о населении, которое находится ниже установленного предела бедности и все чаще не может самостоятельно финансировать лечение.

Для перевода этого показателя в абсолютные цифры необходимо учитывать, что точной текущей численности населения Украины нет из-за войны и отсутствия переписи.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, летом 2026 года на подконтрольной правительству территории проживало около 27−29 млн человек.

Если условно применить к этому диапазону показатель бедности в 41,6%, получится от 11,2 млн до 12,1 млн человек.

Эта цифра является расчетной, а не официальным количеством бедных на сентябрь 2026 года, поскольку показатель Всемирного банка касается 2025 года, а оценка населения — в 2026-м. Однако он показывает реальный масштаб проблемы.

Всемирный банк рассчитывает показатель на основе фактического прожиточного минимума, публикуемого Министерством социальной политики, и данных исследований домохозяйств.

При этом банк отмечает не только рост бедности, но и усугубление неравенства: коэффициент Джини вырос с 0,44 в 2024 году до 0,50 в 2025-м. Реальные трудовые доходы беднейших 20% домохозяйств сократились более чем на 30%, тогда как у самых обеспеченных групп они росли.

Одновременно финансовая устойчивость семей продолжает ухудшаться. В конце 2025 года около 17% домохозяйств уже ссужали деньги для покрытия базовых расходов, примерно столько же не могли своевременно оплачивать коммунальные услуги, а доля семей, вынужденных продавать имущество для финансирования повседневных потребностей, выросла.

Особенно уязвимыми остаются семьи с детьми, пенсионеры, внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых территорий.

Народная депутат Украины Леся Забуранная во время круглого стола отметила, что последствия роста бедности заметны уже не только в прифронтовых регионах, но и в Киеве, где жители сокращают расходы на питание, лечение и обеспечение детей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами