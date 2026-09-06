За чертой бедности в Украине могут находиться до 12 млн человек

Около 11−12 млн человек, проживающих на подконтрольной Украине территории, могут находиться за чертой бедности, если применить последнюю оценку Всемирного банка по части бедного населения к актуальным демографическим оценкам. Об этом пишет Open4business.

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Согласно данным информационно-аналитического центра Experts Club и весеннего исследования Всемирного банка Monitoring Living Conditions in Ukraine, уровень бедности в Украине в 2025 году оценивался в 41,6% населения против 37% в 2024 году. Этот показатель, по сравнению с 2021 годом, фактически удвоился.

Президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов Ольга Голубовская во время круглого стола в агентстве «Интерфакс-Украина» обратила внимание, что речь идет уже не просто о снижении уровня жизни, а о населении, которое находится ниже установленного предела бедности и все чаще не может самостоятельно финансировать лечение.

Для перевода этого показателя в абсолютные цифры необходимо учитывать, что точной текущей численности населения Украины нет из-за войны и отсутствия переписи.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, летом 2026 года на подконтрольной правительству территории проживало около 27−29 млн человек.

Если условно применить к этому диапазону показатель бедности в 41,6%, получится от 11,2 млн до 12,1 млн человек.

Эта цифра является расчетной, а не официальным количеством бедных на сентябрь 2026 года, поскольку показатель Всемирного банка касается 2025 года, а оценка населения — в 2026-м. Однако он показывает реальный масштаб проблемы.

Всемирный банк рассчитывает показатель на основе фактического прожиточного минимума, публикуемого Министерством социальной политики, и данных исследований домохозяйств.

При этом банк отмечает не только рост бедности, но и усугубление неравенства: коэффициент Джини вырос с 0,44 в 2024 году до 0,50 в 2025-м. Реальные трудовые доходы беднейших 20% домохозяйств сократились более чем на 30%, тогда как у самых обеспеченных групп они росли.

Одновременно финансовая устойчивость семей продолжает ухудшаться. В конце 2025 года около 17% домохозяйств уже ссужали деньги для покрытия базовых расходов, примерно столько же не могли своевременно оплачивать коммунальные услуги, а доля семей, вынужденных продавать имущество для финансирования повседневных потребностей, выросла.

Особенно уязвимыми остаются семьи с детьми, пенсионеры, внутренне перемещенные лица и жители прифронтовых территорий.

Народная депутат Украины Леся Забуранная во время круглого стола отметила, что последствия роста бедности заметны уже не только в прифронтовых регионах, но и в Киеве, где жители сокращают расходы на питание, лечение и обеспечение детей.