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3 липня 2024, 9:29

Укрзалізниця оновлює правила перевезення тварин

Укрзалізниця ініціювала поновлення в правилах перевезення тварин. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Укрзалізниця ініціювала поновлення в правилах перевезення тварин.
Фото: freepik.com

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«Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними», — йдеться в повідомленні.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил

  • прибирається визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном;
  • для малих тварин до 45 см у холці дозволяється тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе;
  • для великих собак від 45 см ми дозволяється проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе;
  • для великих собак в «Інтерсіті+» проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.
  • будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

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Подумали і про алергіків

«Якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця», — зазначили в Укрзалізниці.

Також у компанії анонсували спільну з UAnimals роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
vfp
vfp
3 липня 2024, 9:41
#
А була від совка така умова для собак: перевозити в неробочому тамбурі останнього вагона (щодо намордника та повідка не пам’ятаю, але не виключаю)
+
+12
Exba
Exba
3 липня 2024, 9:46
#
Good!
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