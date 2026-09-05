Инвесторам следует совмещать в портфелях биткоин и акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, считает Мэтт Хоуган, инвестиционный директор Bitwise — компании, специализирующейся на криптовалютных инвестиционных продуктах.
Инвестдиректор Bitwise назвал два актива для защиты от долга США
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По его мнению, такая стратегия может оградить сбережения от разных экономических сценариев на фоне роста госдолга США, который уже достиг $40 трлн.
ИИ — ставка на экономический рост
Хоуган отмечает, что если США смогут поддерживать рост ВВП более чем на 3%, одним из главных драйверов может стать повышение производительности благодаря искусственному интеллекту.
Уже сейчас акции производителей чипов демонстрируют значительный рост: Micron Technology подорожала на 224,9%, а Advanced Micro Devices — на 108,8% с начала года.
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Биткоин — защита от инфляции
Если же экономический рост будет слаб, а долговая нагрузка США продолжит увеличиваться, власти могут столкнуться с необходимостью поддерживать экономику в условиях устойчивой инфляции.
В таком сценарии Хоуган рассматривает биткоин как потенциальный защитный актив. Его преимуществом он называет ограниченное предложение, отличающее криптовалюту от традиционных валют.
Биткоин при этом остается волатильным: за год он падал на 33%, а после восстановления свыше $80 000 впоследствии скорректировался до $77 500. Его рыночная капитализация составляет около $1,5 трлн, суточный объем торгов — $30,5 млрд.
Хоуган также считает преимуществом биткоина его относительно низкую корреляцию с акциями и облигациями. Ранее он прогнозировал, что доля первой криптовалюты в диверсифицированных портфелях может возрасти до 3%.
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