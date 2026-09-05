Пенсионерам в сентябре доплатят до 570 гривен: кто имеет право

В сентябре часть украинских пенсионеров может получить ежемесячную возрастную доплату. Она предназначена для людей, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет.

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Размер надбавки зависит от возраста, а Пенсионный фонд назначает ее автоматически. Об этом сообщает издание «На пенсии». Однако получить доплату могут не все пенсионеры соответствующей возрастной категории: есть ограничения по общему размеру пенсионной выплаты.

Сколько доплачивают после 70, 75 и 80 лет

Возрастная надбавка устанавливается в следующих размерах:

до 300 грн — после достижения 70 лет;

до 456 грн — после 75 лет;

до 570 грн — после 80 лет.

Вид пенсии при этом не имеет значения. Доплату могут получать люди, имеющие пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Главное условие — общий размер пенсии вместе со всеми доплатами, повышениями и другими предусмотренными выплатами не должен превышать 10 340,35 грн. Если пенсия выше этого предела, возрастная надбавка не назначается.

Нужно ли оформлять доплату

Обращаться в Пенсионный фонд для оформления возрастной надбавки не нужно. Если пенсионер отвечает установленным требованиям, ПФУ назначает выплату автоматически со дня достижения 70, 75 или 80 лет.

Если день рождения приходится на первое число месяца, за первый месяц доплату начисляют пропорционально количеству дней, оставшихся до его завершения.

Если по достижении соответствующего возраста пенсия не увеличилась, информацию можно проверить в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или обратиться в сервисный центр.

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Какой должна быть минимальная пенсия в 2026 году

Отдельно государство гарантирует минимальный уровень пенсионной выплаты отдельным категориям пенсионеров. Если после всех предусмотренных начислений пенсия ниже гарантированного размера, ПФУ производит доплату.

В 2026 году гарантированная минимальная выплата составляет:

4 213 грн — для пенсионеров в возрасте от 80 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа у женщин или 25 лет у мужчин;

4 050 грн — для людей в возрасте от 70 до 79 лет со стажем не менее 30 лет у женщин или 35 лет у мужчин;

3 725 грн — для пенсионеров младше 70 лет при наличии такого же необходимого страхового стажа.

Если требуемого страхового стажа нет, гарантированный размер выплаты определяют с учетом фактической продолжительности стажа.