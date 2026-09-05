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5 сентября 2026, 10:59 Читати українською

Сильный рынок труда усилил ожидание повышения ставки ФРС в сентябре

Федеральная резервная система США близится к очередному заседанию, на котором 15−16 сентября примет решение о дальнейшей процентной политике. Последние данные об американском рынке труда усилили ожидание возможного повышения ставки, однако окончательное решение будет в значительной степени зависеть от нового отчета об инфляции.

Федеральная резервная система США близится к очередному заседанию, на котором 15−16 сентября примет решение о дальнейшей процентной политике.

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На важность данных по потребительским ценам обратил внимание Джефф Розенберг, портфельный управляющий BlackRock. Как сообщает Bloomberg, по его словам, сильнее ожиданий отчет о занятости вернул основное внимание инвесторов именно к инфляции.

Рынок труда дал ФРС аргумент для более жесткой политики

В августе американские работодатели создали 162 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что превысило все прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg. Кроме того, данные за июль по сокращению рабочих мест были пересмотрены в сторону уменьшения.

Сильная статистика занятости повысила возможность того, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) может прибегнуть к увеличению ставки уже в сентябре.

Реакция финансового рынка была заметна: доходность двухлетних казначейских облигаций, наиболее чувствительных к ожиданиям по ставке ФРС, возросла, а трейдеры увеличили ставки на возможное повышение стоимости заимствований.

В то же время Розенберг считает, что ключевым ориентиром для ФРС теперь станет отчет об индексе потребительских цен, который должен быть обнародован 11 сентября — непосредственно накануне заседания регулятора.

Читайте: США создали 162 тысячи рабочих мест в августе: что это значит для ФРС и рынков

Инфляция может определить решение ФРС

По оценке эксперта BlackRock, если новые данные покажут дальнейшее замедление инфляции, ситуация для ФРС может остаться без существенных изменений. В то же время ускорение роста цен способно усилить аргументы в пользу более жесткой монетарной политики.

Розенберг также отметил, что инфляция заработных плат уже не является главной угрозой для экономики США. Текущее состояние рынка труда он характеризует как период низкого уровня найма и низкой активности.

По его мнению, больший инфляционный риск сейчас связан с ценами на энергоносители. Рост стоимости горючего может постепенно переноситься из общего показателя инфляции в базовый индекс, усложняя задачи ФРС.

Дополнительным фактором давления стали цены на дизельное топливо: по данным AAA, средняя стоимость дизеля на АЗС в США достигла рекордных $5,85 за галлон.

Повышение ставки не обязательно обвалит рынки

Даже если ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, Розенберг не ожидает резкого ухудшения настроений на фондовом и кредитном рынках.

По его словам, для акций сейчас важнее самого уровня процентной ставки остаются доходы компаний, темпы их роста и перспективы технологического сектора, в частности на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

Устойчивость рынка корпоративного долга, по мнению эксперта, также может сохраниться даже при повышении ставки на четверть процентного пункта. Высокое качество кредитных портфелей и относительно узкие кредитные спреды создают для рынка запас прочности.

Таким образом, 11 сентября может стать ключевой датой финансовых рынков перед заседанием ФРС 15−16 сентября. Именно свежие данные по потребительским ценам помогут инвесторам оценить, насколько вероятно повышение ставки и какова дальнейшая политика американского центробанка.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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