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31 июля 2024, 17:44 Читати українською

Те, кто будет покупать авто будут дополнительно платить до 280 тысяч с новым налогом — эксперт

Если в Украине введут военный сбор в 15% при первой регистрации автомобилей, покупателям новых машин придется дополнительно платить 180−280 тысяч грн. Такой прогноз сделала директор дилерской сети «Автотрейдинг Атолл Групп» Галина Шипулова, сообщил AUTO-Consulting.

Если в Украине введут военный сбор в 15% при первой регистрации автомобилей, покупателям новых машин придется дополнительно платить 180−280 тысяч грн.
depositphotos

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Сколько придется платить

Так, по ее расчетам, при покупке авто среднего класса потребитель платит при регистрации от 30 до 80 тысяч гривен налогов и сборов. После введения новых налогов эта сумма вырастет до 180−280 тысяч гривен.

Учитывая тенденцию общего ухудшения благосостояния населения, это может привести к падению продаж в 3 раза или даже больше, пишет издание.

Читайте: Несправедливо, когда часть граждан работают официально, а остальные оптимизируют налоги

В то же время бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко ожидает, что регистрации сократятся на 35%, потому что немногие захотят платить дополнительные средства за регистрацию легковых авто.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что авторынок Украины отреагировал на инициативу правительства по введению 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто). На позапрошлых выходных в автосалонах стремительно выросли продажи.

Намерение правительства обложить автомобилистов 15% военного сбора при первой регистрации авто может повлечь за собой обвал объемов продаж на авторынке и привести к потере целых сетей официальных автодилеров.

18 июля Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости авто.

Выбирайте автогражданку онлайн

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
31 июля 2024, 17:58
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