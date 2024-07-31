Если в Украине введут военный сбор в 15% при первой регистрации автомобилей, покупателям новых машин придется дополнительно платить 180−280 тысяч грн. Такой прогноз сделала директор дилерской сети «Автотрейдинг Атолл Групп» Галина Шипулова, сообщил AUTO-Consulting.
Те, кто будет покупать авто будут дополнительно платить до 280 тысяч с новым налогом — эксперт
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сколько придется платить
Так, по ее расчетам, при покупке авто среднего класса потребитель платит при регистрации от 30 до 80 тысяч гривен налогов и сборов. После введения новых налогов эта сумма вырастет до 180−280 тысяч гривен.
Учитывая тенденцию общего ухудшения благосостояния населения, это может привести к падению продаж в 3 раза или даже больше, пишет издание.
Читайте: Несправедливо, когда часть граждан работают официально, а остальные оптимизируют налоги
В то же время бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко ожидает, что регистрации сократятся на 35%, потому что немногие захотят платить дополнительные средства за регистрацию легковых авто.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что авторынок Украины отреагировал на инициативу правительства по введению 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто). На позапрошлых выходных в автосалонах стремительно выросли продажи.
Намерение правительства обложить автомобилистов 15% военного сбора при первой регистрации авто может повлечь за собой обвал объемов продаж на авторынке и привести к потере целых сетей официальных автодилеров.
18 июля Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости авто.
Комментарии - 1