Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Аркада

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО «Акционерный коммерческий банк «Аркада ». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Что известно

29 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения АО «АКБ «Аркада» как юридического лица.

«Итак, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован», — говорится в сообщении.

Полномочия Фонда как ликвидатора банка «Аркада» прекращены.

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Напомним

25 августа 2020 г. правление Национального банка приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания головного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве.

27 августа ФГВФЛ выставил активы банка на продажу.

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