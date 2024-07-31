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31 июля 2024, 15:37 Читати українською

Украина ограничила транзит нефти в Венгрию: грозит ли нам дефицит топлива

Украина ввела санкции против российской компании «Лукойл», запретив транзит ее нефти в Венгрию и Словакию по нашей территории. Решение вызвало возмущение властей этих стран и угрозы ограничить импорт топлива в наше государство. Действительно ли эти заявления угрожают Украине и к каким последствиям могут привести санкции, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Украина ввела санкции против российской компании

На обеспеченности рынка топливом это не отразится. Из этого направления мы получаем до 10% (на пике), а должны логистических мощностей дополнительно привезти минимум на 50% больше. Но. Такие возможности у нас есть благодаря разветвленной системе поставок, которая не укрепится в случае потери этого направления.

Украина — хороший клиент для MOL (ему принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии). Его потеря — выстрел самим себе в ногу. Они это понимают, судя по тому, что разговоры о возможном прекращении поставок нам электричества из Венгрии прекратились. Потому что это их немалые деньги.

А когда российская нефть поступать туда перестанет (эти исключения из санкций не навсегда), такой клиент им потребуется еще больше. Хотя как только мы получим доступ к «большой воде», мы первыми откажемся от венгерско-словацкого импорта как достаточно дорогого.

У нас достаточно поводов задействовать санкции, объяснить их причину и все бы их поняли и внутри, и снаружи. Но мы не предупредили Европу, молчим и сейчас. Знаем только, что введены санкции против «Лукойла» (российской, но частной компании), а против «Роснефти» (государственной компании), которая тоже есть в этой «Дружбе», — нет. Там также есть «Татнефть», более близкая к кремлю, чем «Лукойл». В частности, в Татарстане активно развивается оборонная промышленность, в частности, собирают «шахеды».

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Украина что-то ввела, но прокачка нефти не снизилась, как заявил НАК. То есть вместо «Лукойла» там уже кто-то другой. А «Лукойл», думаю, перекрестился и пошел продавать свою нефть на море. Мы ничего не выиграли, но нас уже обвинили в подрыве энергетической безопасности Европы. Медиа и репутационно мы в проигрыше. Думаю, это одна из главных целей этой спецоперации.

Возникает очередной вопрос: кто и зачем это сделал с нашей стороны, и так подставил страну?

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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