Великобритания ввела санкции против 11 судов за перевозку российской нефти

Великобритания добавила в санкционный список 11 судов за перевозку российской нефти в третью страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британское правительство.

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Корабли ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука. Речь идет, в частности, о судах под названием «Залив Амурский» и СКФ «Печора».

В прошлом месяце Великобритания ввела свои первые санкции против судов «теневого флота» россии, который использовался для обхода санкций Запада по торговле российской нефтью.

Напомним, что Великобритания и страны Европейского Союза собираются принять новые меры против так называемого российского «теневого флота», который используется для перевозки нефти в обход международных санкций.