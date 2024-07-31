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31 июля 2024, 10:10 Читати українською

Украине необходимо собрать 120 млрд гривен за счет увеличения налогов до 2025 — министр финансов

Украине необходимо собрать 120 млрд гривен за счет увеличения налогов до 2025 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью «РБК Украина».

Украине необходимо собрать 120 млрд гривен за счет увеличения налогов до 2025 года.
Фото: министр финансов Сергей Марченко

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Повышение налогов

«Желаемый для страны вариант — это собрать 120 млрд гривен за счет увеличения налогов еще в этом году. Это возможно, но нужна системная парламентская работа. Пока же у нас пауза из-за перерыва в работе Рады, и эта пауза нас беспокоит. Но я надеюсь, что после вынужденного перерыва парламент быстро примет необходимые решения», — сказал министр.

Марченко отметил, что повышение налогов все равно не позволит полностью закрыть потребности Сил обороны и «дыра» в бюджете до сих пор существует.

Читайте: Несправедливо, когда часть граждан работают официально, а остальные оптимизируют налоги

«5 млрд было в мае, сейчас это уже 6 млрд. Но нам еще нужно перекрыть потребности с учетом того, что мы брали средства по денежному обеспечению военных на закупку вооружения в начале этого года. Поэтому общая потребность составляет 500 млрд гривен, что мы и предусмотрели в изменениях в бюджет. Это ориентировочно $12 млрд», — сообщил министр финансов.

При этом он отметил, что уже нет статей расходов госбюджета, которые можно было бы сократить.

Повышение налогов

Напомним, что спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС.

Читайте: В правительстве объяснили, почему не будут повышать НДС

В июле Кабмин одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд грн, в том числе 495,3 млрд грн — на оборону.

Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
stas12345
stas12345
31 июля 2024, 10:12
#
Дивіться щоб на 120 млрд меньше не зібрали)
+
0
nitrolog
nitrolog
31 июля 2024, 10:35
#
«При цьому він зазначив, що вже немає статей видатків держбюджету, які можна було б скоротити.»

Серйозно?
Може показати тобі пан Марченко де можна скоротити?
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