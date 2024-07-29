Госдолг Украины за месяц вырос на 53 млрд

Государственный долг увеличился за месяц еще на 53 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По состоянию на 30 июня он составил 6 триллионов 167,97 млрд грн или $152,16 млрд. В течение июня он увеличился на 52,71 млрд грн в гривневом эквиваленте, или на $1,16 млрд — в долларовом.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 июня составил 4 триллиона 456,38 млрд грн (72,25% общей суммы государственного и гарантированного госдолга), или $109,93 млрд. Внутренний государственный и гарантированный долг составил 1 триллион 711,59 млрд грн (27,75%), или $42,22 млрд.

Государственный долг составил 5 триллионов 850,15 млрд грн (94,85% общей суммы), или $144,31 млрд, в том числе:

внешний — 4 триллиона 207,57 млрд грн (68,22% общей суммы), или $103,79 млрд;

внутренний — 1 триллион 642,58 млрд грн (26,63% общей суммы), или $40,52 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 317,82 млрд грн (5,15%), или $7,84 млрд. В том числе: