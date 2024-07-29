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29 июля 2024, 18:44 Читати українською

Госдолг Украины за месяц вырос на 53 млрд

Государственный долг увеличился за месяц еще на 53 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Государственный долг увеличился за месяц еще на 53 миллиарда гривен.

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По состоянию на 30 июня он составил 6 триллионов 167,97 млрд грн или $152,16 млрд. В течение июня он увеличился на 52,71 млрд грн в гривневом эквиваленте, или на $1,16 млрд — в долларовом.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 июня составил 4 триллиона 456,38 млрд грн (72,25% общей суммы государственного и гарантированного госдолга), или $109,93 млрд. Внутренний государственный и гарантированный долг составил 1 триллион 711,59 млрд грн (27,75%), или $42,22 млрд.

Государственный долг составил 5 триллионов 850,15 млрд грн (94,85% общей суммы), или $144,31 млрд, в том числе:

  • внешний — 4 триллиона 207,57 млрд грн (68,22% общей суммы), или $103,79 млрд;
  • внутренний — 1 триллион 642,58 млрд грн (26,63% общей суммы), или $40,52 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 317,82 млрд грн (5,15%), или $7,84 млрд. В том числе:

  • внешний — 248,81 млрд грн (4,03%), или $6,14 млрд;
  • внутренний — 69,01 млрд грн (1,12%), или $1,7 млрд.
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+45
bonv
bonv
29 июля 2024, 18:48
#
І продовжить рости бєшеними темпами!
+
+55
Mini Mi
Mini Mi
29 июля 2024, 19:02
#
Как только краник внешнего бабла прикроется, то и гривне и тем кто тут останется жить будет полная Ж
+
0
user mf
user mf
29 июля 2024, 21:51
#
У тебе, сопливого, забули запитати- чи прикривати «кранік», чи ні!
+
+60
Kankakee
Kankakee
29 июля 2024, 19:30
#
Бо на економіку забили, замість того щоб будувати свій впк вкладаємося в впк інших країн 🤷 і так — це було правильно поки був розрахунок грати в коротку, відбитися і відгородитися від Росії стіною + підписати якийсь договір з НАТО, і нарощувати далі свій військовий потенціал аж до повернення ядерної зброї, 🙀 але Путін розрахував що при війні в довгу він виграє, бо зараз основна рушійна сила цієї війни - це жива сила, а в нього 4,5 разів більше цього ресурсу. давно ж озвучений тезис Росії про те що Путін готовий воювати до останнього українця , і чекати коли підтримка України видохнеться 🤦‍♂️
+
0
Prya
Prya
29 июля 2024, 20:11
#
Нас захистить НАТО вiд ворога
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 июля 2024, 20:28
#
Ага, депутаты это кристально честные слуги народа.
+
0
R S
R S
29 июля 2024, 22:03
#
Какое НАТО? Которое в 2022 году обделалось и не закрыло небо над Украиной?
Или есть ещё какое-то другое НАТО, о котором мы не знаем?
+
0
ObmenKK
ObmenKK
29 июля 2024, 21:41
#
Ну який ти розумний. Ну не голова, а цілий гарбуз на плечах. І чому тебе президентом не обрали?
+
+45
godvinik
godvinik
29 июля 2024, 20:12
#
С долговой ямы государство Украина не выберется теперь никогда
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 июля 2024, 21:21
#
А у олігархів стало на 3 млрд більше. Співпадіння не думаю.
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