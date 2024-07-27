Центробанк рф прогнозирует стагнацию экономики, инфляцию выше прогнозов и потерю импортных товаров

Российская экономика в следующем году замедлит темпы роста практически до нуля, инфляция в ней в полтора раза превысит изначальные прогнозы, а поставки импортных товаров продолжат сокращаться. Такие параметры Банк россии заложил в новый блок макроэкономических прогнозов. Об этом пишет The Moscow Times.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ВВП

По прогнозу ЦБ, после роста на 3,6% в прошлом году российский ВВП прибавит еще 3,5−4% в текущем, после чего экономика может замедлиться в 7−8 раз. В 2025 году Центробанк прогнозирует увеличение ВВП на 1,5% в оптимистичном сценарии и лишь на 0,5% в пессимистичном.

Вслед за экономическим ростом может обнулиться и рост инвестиций, который в этом году оценивается в 7−9%. В 2025 году капитальные вложения прибавят 2% в лучшем случае, а в худшем — не вырастут вовсе. Российским потребителям также придется затянуть пояса, считают в ЦБ: расходы домашних хозяйств на покупку товаров и услуг прибавят лишь 0−1%, согласно прогнозу регулятора.

Инфляция

Проблемой для вставшей на военные рельсы экономики становится разгон инфляции: триллионные вливания в оборонные заводы и выплаты завербованным на войну контрактникам раздули денежную массу в стране с рекордной за 15 лет скоростью (более 20% год к году). А дефицит кадров после отправки на войну почти миллиона человек породил «гонку зарплат» — невиданную со второй половины 2000-х.

Как итог: темпы роста потребительских цен в россии этом году составят 6,5−7% и в полтора раза превысят изначальные ожидания ЦБ (4,3−4,8%). Инфляционное давление в экономике остается высоким, а «устойчивая инфляция во втором квартале ускорилась», констатировала на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Санкции

Дополнительные сложности принесло ужесточение санкций, из-за которого банки дружественных стран стали массово блокировать платежи российским компаниям. ЦБ это видит, особенно у импортеров, отметила Набиуллина. По оценке ЦБ, поставки товаров в россию из-за рубежа по итогам года снизятся на $12 млрд, а их итоговый объем — $291 млрд — будет на 15% ниже, чем до аннексии Крыма.

Чтобы сдержать инфляцию, ЦБ поднял ключевую ставку с 16% до 18% и, по словам Набиуллиной, не исключает новых повышений. Российская экономика находится в состоянии «максимального за 16 лет перегрева», а резервы рабочей силы и производственных мощностей «практически исчерпаны», сказала она.

К теме: Ставка Банка россии теперь на уровне стран Африки и проблемных экономик Латинской Америки