Центробанк росії прогнозує стагнацію економіки, інфляцію вище за прогнози і втрату імпортних товарів

Російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора рази перевищить початкові прогнози, а постачання імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися. Такі параметри Банк росії заклав у новий блок макроекономічних прогнозів. Про це пише The Moscow Times.

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ВВП

За прогнозом ЦБ, після зростання на 3,6% минулого року російський ВВП додасть ще 3,5−4% цього року, після чого економіка може сповільнитися у 7−8 разів. У 2025 році Центробанк прогнозує збільшення ВВП на 1,5% в оптимістичному сценарії та лише на 0,5% у песимістичному.

Слідом за економічним зростанням може обнулитися і зростання інвестицій, яке цього року оцінюється у 7−9%. У 2025 році капітальні вкладення додадуть 2% у кращому випадку, а в гіршому — зовсім не виростуть. Російським споживачам також доведеться затягнути пояси, вважають у ЦБ: витрати домашніх господарств на купівлю товарів та послуг додадуть лише 0−1%, згідно з прогнозом регулятора.

Інфляція

Проблемою для економіки, що стала на військові рейки, стає розгін інфляції: трильйонні вливання в оборонні заводи і виплати завербованим на війну контрактникам роздули грошову масу в країні з рекордною за 15 років швидкістю (понад 20% рік до року). А дефіцит кадрів після відправки на війну майже мільйона людей породив «гонку зарплат» — небачену з другої половини 2000-х.

Як результат: темпи зростання споживчих цін у росії цього року становитимуть 6,5−7% і в півтора рази перевищать початкові очікування ЦБ (4,3−4,8%). Інфляційний тиск в економіці залишається високим, а «стійка інфляція у другому кварталі прискорилася», констатувала на прес-конференції голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

Санкції

Додаткові складності принесло посилення санкцій, через які банки дружніх країн почали масово блокувати платежі російським компаніям. ЦБ це бачить, особливо в імпортерів, наголосила Набіулліна. За оцінкою ЦБ, постачання товарів до росії з-за кордону за підсумками року знизяться на $12 млрд, а їхній підсумковий обсяг — $291 млрд — буде на 15% нижчим, ніж до анексії Криму.

Щоб стримати інфляцію, ЦБ підняв ключову ставку з 16 до 18% і, за словами Набіулліної, не виключає нових підвищень. Російська економіка перебуває в стані «максимального за 16 років перегріву», а резерви робочої сили та виробничих потужностей «практично вичерпані», сказала вона.

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