Совет директоров ЦБ рф на заседании в пятницу, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на сообщение российского центробанка.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевая ставка Банка россии теперь на уровне стран Африки и проблемных экономик Латинской Америки. Например, в Венесуэле ставка — выше 18%, Афганистане — 15%, Замбии — 13,5%, Конго 14%, Малави — 12%, Мозамбике — 13,25%.

Ускорение инфляции в рф

В россии инфляция ускорилась, признает ЦБ рф, и складывается существенно выше его апрельского прогноза (4,3−4,8% по итогам года). Поэтому центробанку пришлось «существенно пересмотреть» весь прогноз.

Теперь регулятор ожидает, что за год инфляция составит 6,5−7%. С начала года она составила уже 4,9%.