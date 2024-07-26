ЕС передал Украине 1,5 миллиарда евро из доходов росактивов

ЕС передал Украине транш в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов. Об этом написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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По ее словам, деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

«Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», — подчеркнула она.

Напомним, что Жозеп Боррель заявлял, что кроме первого транша в 1,4 миллиарда евро, до конца года будет направлено еще 1 миллиард евро на закупку оружия для Украины.