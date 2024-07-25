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25 июля 2024, 15:36 Читати українською

Фонд госимущества запустил сервис бесплатной оценки недвижимости

Фонд государственного имущества презентовал онлайн-сервис, позволяющий бесплатно получить справку о стоимости своей недвижимости, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фонд государственного имущества презентовал онлайн-сервис, позволяющий бесплатно получить справку о стоимости своей недвижимости, сообщает пресс-служба ФГИУ.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиСервис автоматической оценки выполняет функцию оперативной оценки рыночной стоимости объектов недвижимости.
Фото:spfu.gov.ua

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Подробности

Сервис автоматической оценки выполняет функцию оперативной оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. Его цель — сделать процесс оценки прозрачным и эффективным, а также более доступным для широкого круга пользователей.

Для того чтобы получить є-Довідку об оценке, физическим и юридическим лицам нужно авторизоваться на сайте с помощью электронной подписи или через id.gov.ua.

Справка будет действовать в течение 30 календарных дней со дня ее формирования.

В случае несогласия с результатами автоматической оценки можно заказать дополнительную оценку у оценщиков, но такая услуга будет платной.

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Оценщик составляет отчет об оценке имущества, регистрируемого в Единой базе и действующий в течение 6 месяцев с даты оценки.

Регистрация субъектов оценочной деятельности (СОД) осуществляется только по электронной печати СОД, а не по личной электронной подписи руководителя.

Нотариусам, чтобы сформировать выписку из Единой базы или отчет об оценке тоже необходима регистрация по личной квалифицированной электронной подписи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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