Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу — Шмыгаль

Киев достиг принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Договоренности с кредиторами

«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и $22,75 млрд до 2033 года.



Таким образом, мы сможем высвободить ресурсы на насущные нужды: нашу оборону, социальную защиту и восстановление», — написал он.

Условия отсрочки

Достижение принципиальных договоренностей — это важный этап процесса реструктуризации государственного внешнего коммерческого долга Украины.

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,172 миллиарда состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере $9,381 миллиарда (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущеныновые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.

Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024—2025 годах, 4,5% в 2026 — первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027−2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и далее.

Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.

Достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и соответствуют целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности: (1) соотношение долга к ВВП составит 82% к концу 2028 года; (2) соотношение долга к ВВП будет составлять 65% к концу 2033 года;) средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% от ВВП в 2028 — 2033 годах.

В настоящее время Украина намерена совершить соглашение по реструктуризации как можно скорее при условии готовности документации.

Что дают договоренности Украине

Достигнутые договоренности предполагают уменьшение долга Украины из-за номинального снижения стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что уменьшит объем долга на $8,67 миллиарда и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%. Этот уровень, который позволит нам восстановить долговую устойчивость, выполнить целые программы МВФ и соблюсти договоренности с международными партнерами, в частности, с Группой кредиторов Украины.

Соглашение обеспечит экономию $11,4 млрд на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит $22,75 млрд. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы.

Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны.