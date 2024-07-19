Повышение налогов для упрощенцев и прочее: как изменят налоги и есть ли альтернатива

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект о повышении налогов. Кто станет дойной коровой бюджета, рассказал налоговый эксперт Центра экономических стратегий Юрий Гайдай.

Само повышение было неотвратимым. На нужды обороны не хватает 500 млрд грн, около $12 млрд. Это чтобы профинансировать базовые потребности армии и сохранить хотя бы приблизительный паритет с рф.

Реалистичных источников на сегодня есть три:

печать денег,

финансовые репрессии

повышение налогов/уменьшение расходов.

Эмиссия является очевидно худшим инструментом, шагом последней надежды (и чем дальше оттягивали решения по финансированию, тем вероятнее она становилась). Легкие денежные репрессии для банков можно ожидать. Ибо дополнительные 220 млрд грн ОВГЗ нужно разместить.

А остальное — налоги. Что мы видим?

На что делает ставку правительство

Основная ставка сделана на военный сбор. В целом, выделил бы три группы.

1. Дойные коровы

¾ всех дополнительных поступлений должны принести два источника:

1% ВС от доходов юрлиц на общей системе (по сути это налог с оборота)

повышенный до 5% ВС с доходов граждан.

Еще в эту группу можно добавить 5% ВС на мобильную связь и авансовые взносы по налогу на прибыль из топливных сетей в привязке к объемам резервуаров.

Простите за метафору о дойных коровах, но она откровенно описывает эту группу — источники, из которых правительство ожидает легко и прогнозируемо собрать налоги.

2. Налогообложение «роскошного потребления"/импорта

Здесь 15% ВС от стоимости на первую регистрацию авто в Украине, 30% ВС от реализации ювелирки, 5% ВС от стоимости проданной физлицами недвижимости и возврат НДС для ввоза товаров до 150 евро .

3. «Справедливость для ФОПов»

ВС 1% от дохода для третьей группы и 5% от двух минимальных зарплат (сейчас = 800 грн) для других групп.

Это должно принести всего 1 млрд грн в месяц, поэтому, на мой взгляд, основная цель здесь — на фоне повышения ВС для наемных работников и общей системы ввести хоть какой-то ВС для упрощенки, которая его до сих пор не платила.

Интересно, что правительство не решилось «влупить» для упрощенцев более высокую обсуждавшуюся ранее ставку ВС. Хотя это был творческий способ немного уменьшить злоупотребление упрощенкой.

Еще остался без группы акциз на сладкие напитки. Идеологически — сложно его не поддержать, особенно каждый раз, как видишь родителей, покупающих живчики/фанты маленьким детям с лишним весом. Здесь просвещение не поможет, только бить по кошельку. Впрочем, пока неясно, как этот акциз планируют администрировать и будет ли это эффективно.

Кто за это заплатит

Но в таком дизайне пакета повышения налогов есть серьезная проблема. Он игнорирует значительную теневую экономику, экономических «уклонистов».

Я не верю в то, что можно собрать «на вчера» существенные суммы за счет улучшения администрирования и волевого расширения базы существующих налогов.

Хотя некоторые шаги законопроект предусматривает:

обязанность по инвентаризации товарно-материальных ценностей по требованию налогового органа под угрозой админареста имущества,

стоимостные границы для ввоза товаров в ручной клади и багаже,

те же авансы по налогу на прибыль предприятий для топливных сетей.

Но в целом предлагаемые шаги возлагают практически всю нагрузку на белый бизнес и наемных работников.

Читайте также: Люди или бизнес: кто на самом деле платит больше всего налогов в Украине

Есть ли альтернатива

Альтернативой является повышение косвенных налогов, то есть повышение налогообложения всего конечного потребления.

И контрабандисты, и обнальщики, и криптоскамеры, и гаражные СТО, и владельцы магазинчиков с контрабандной польской молочкой, итальянской колбасой и бытовой химией покупают товары с НДС и акцизами.

Повышение ставки НДС до 23% (как в Польше) могло бы заменить повышение ВС для наемных работников. Повышение ставки НДС до 25% (как в Хорватии или Дании) могло бы заменить 1% налог с оборота для юрлиц.

На наш взгляд, это было бы лучшей альтернативой в наших обстоятельствах.

И, в который раз повторим, очень актуален функциональный пересмотр затрат с сокращением всего, что еще можно сократить. Потому что анонсированное сокращение расходов на 65 млрд грн скорее техническое — это учет реструктуризации внешнего долга.