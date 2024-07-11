Страны мира вводят запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В некоторых из них новые правила начнут действовать уже через несколько лет. В то же время для доминирования электромобилей все еще нужно решить ряд технических моментов. Каких именно, в колонке для NV рассказал CEO и совладелец группы компаний VIDI Александр Джуринский. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Электрокары против ДВС: кто выиграет конкуренцию
Как меняется рынок
Для прогноза развития авторынка нужно понимать следующее:
Во-первых, нам не избавиться от тренда экологического транспорта. Уже не только страны Европы, но и Индия и Китай на уровне государств делают ставку на постепенное вытеснение электромобилями автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, Франция и Британия объявили о намерении полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года, Норвегия — до 2025 года, Германия — до 2030 года, Индия — до 2032 года, Китай — до 2040 года. Но что касается Китая — речь идет о переходе на гибриды и электрокары.
Во-вторых, к тотальному переходу на электромобили присоединяются автопроизводители: о переходе на производство исключительно электромобилей для Европы к 2030 году заявили в Nissan и Ford. Audi анонсировал, что с 2026 все новые модели будут электромобилями, а до 2033 года свернут производство традиционных авто.
На рынке электрокаров следует ждать китайской экспансии, ведь Китай контролирует 41% мировой добычи кобальта и большую часть добычи лития. В итоге у КНР 54% мирового производства электромобилей.
Другой вопрос — экологическая составляющая. Дискуссии относительно того, действительно ли электротранспорт экологичен, слышим и поныне. Да, для больших городов это выход, чтобы их жители не задохнулись от чада и выхлопов. Но есть два других вопроса:
- В чем эта экологичность, если для получения электроэнергии для зарядки электрокаров и дальше будут сжигать мазут на ТЭС? Или будут использовать ядерную энергию?
- Вопрос, который сейчас не ощущается, но встанет перед миром через десяток-другой лет: утилизация отработанных батарей. Соединения лития и кобальта, используемые при производстве аккумуляторов, достаточно токсичны и долго распадаются.
В этом контексте интересна позиция Toyota. На одной из глобальных конференций в ответ на вопрос о будущем электромобилей был получен ответ, что Toyota в первую очередь ориентируется в производстве на ожидания клиентов: поэтому их отдельная линейка уже есть. Но наряду с этим, учитывая вышеприведенные вопросы, которые подвергают сомнению экологичность электрокаров, Toyota разработала долгосрочную экологическую стратегию Beyond Zero («Ниже нуля»). Они полагают, что от гибридов и электромобилей мир постепенно перейдет на водородные энергетические установки. И здесь Toyota планирует быть в первых рядах, как в свое время случилось с гибридами.
Подытоживая сказанное, отмечу, что вытеснение электромобилями автомобилей с двигателями внутреннего сгорания возможно при технической революции — изобретение новых материалов для производства аккумуляторов, или альтернативных им технологий силовой установки (та же водородная, например), которые бы обеспечили:
1. Паритет цены на электрокары и автомобили с двигателями внутреннего сгорания соотносительных размеров и в соответствующем классе.
2. Запас хода в экологичных авто должен быть сопоставимым автомобилям с классическими двигателями — не менее 650−1000 км, на него не должно влиять количество включенных электроприборов (климатическая установка, аудиосистема
3. Скорость зарядки электромобилей должна быть такой же, как заправка полного бака жидкого топлива.
4. Сеть зарядных станций должна покрывать потребность в зарядке электрокаров по меньшей мере так же, как АЗС покрывают потребность в заправке автомобилей топливом. Более того, зарядные станции должны стать атрибутом парковок, стоянок, офисов, придомовых территорий — ведь для электромобиля идеальны условия, когда он либо едет, либо на зарядке.
Читайте также: Растаможка авто: почему таможенники активно завышают платежи и как этого избежать
Но даже если это все станет реальностью — все равно останутся любители классических автомобилей, ценители автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Чувство запуска, равномерного рокота двигателя, а затем включаешь передачу, жмешь на газ и с характерным звуком разгоняешься, переключаешь передачу… Для них это будет наслаждением, будто сидишь в кресле и наслаждаешься 25-летним Macallan.
Комментарии - 5
На сьогодні є серійні моделі на LNG з запасом ходу до 1500км, водневі елементи здається тестуються.
Вопрос скорости зарядки остается и он фундаментален.
Но если электромобиль ездит 2 — 4 часа в сутки, то это уже вопрос не технический, а организационный.
А магистральные автомобили в эту нишу не попадают.