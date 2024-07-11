Электрокары против ДВС: кто выиграет конкуренцию

Страны мира вводят запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В некоторых из них новые правила начнут действовать уже через несколько лет. В то же время для доминирования электромобилей все еще нужно решить ряд технических моментов. Каких именно, в колонке для NV рассказал CEO и совладелец группы компаний VIDI Александр Джуринский. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Как меняется рынок

Для прогноза развития авторынка нужно понимать следующее:

Во-первых, нам не избавиться от тренда экологического транспорта. Уже не только страны Европы, но и Индия и Китай на уровне государств делают ставку на постепенное вытеснение электромобилями автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, Франция и Британия объявили о намерении полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года, Норвегия — до 2025 года, Германия — до 2030 года, Индия — до 2032 года, Китай — до 2040 года. Но что касается Китая — речь идет о переходе на гибриды и электрокары.

Во-вторых, к тотальному переходу на электромобили присоединяются автопроизводители: о переходе на производство исключительно электромобилей для Европы к 2030 году заявили в Nissan и Ford. Audi анонсировал, что с 2026 все новые модели будут электромобилями, а до 2033 года свернут производство традиционных авто.

На рынке электрокаров следует ждать китайской экспансии, ведь Китай контролирует 41% мировой добычи кобальта и большую часть добычи лития. В итоге у КНР 54% мирового производства электромобилей.

Другой вопрос — экологическая составляющая. Дискуссии относительно того, действительно ли электротранспорт экологичен, слышим и поныне. Да, для больших городов это выход, чтобы их жители не задохнулись от чада и выхлопов. Но есть два других вопроса:

В чем эта экологичность, если для получения электроэнергии для зарядки электрокаров и дальше будут сжигать мазут на ТЭС? Или будут использовать ядерную энергию?

Вопрос, который сейчас не ощущается, но встанет перед миром через десяток-другой лет: утилизация отработанных батарей. Соединения лития и кобальта, используемые при производстве аккумуляторов, достаточно токсичны и долго распадаются.

В этом контексте интересна позиция Toyota. На одной из глобальных конференций в ответ на вопрос о будущем электромобилей был получен ответ, что Toyota в первую очередь ориентируется в производстве на ожидания клиентов: поэтому их отдельная линейка уже есть. Но наряду с этим, учитывая вышеприведенные вопросы, которые подвергают сомнению экологичность электрокаров, Toyota разработала долгосрочную экологическую стратегию Beyond Zero («Ниже нуля»). Они полагают, что от гибридов и электромобилей мир постепенно перейдет на водородные энергетические установки. И здесь Toyota планирует быть в первых рядах, как в свое время случилось с гибридами.

Подытоживая сказанное, отмечу, что вытеснение электромобилями автомобилей с двигателями внутреннего сгорания возможно при технической революции — изобретение новых материалов для производства аккумуляторов, или альтернативных им технологий силовой установки (та же водородная, например), которые бы обеспечили:

1. Паритет цены на электрокары и автомобили с двигателями внутреннего сгорания соотносительных размеров и в соответствующем классе.

2. Запас хода в экологичных авто должен быть сопоставимым автомобилям с классическими двигателями — не менее 650−1000 км, на него не должно влиять количество включенных электроприборов (климатическая установка, аудиосистема и т. п. ).

3. Скорость зарядки электромобилей должна быть такой же, как заправка полного бака жидкого топлива.

4. Сеть зарядных станций должна покрывать потребность в зарядке электрокаров по меньшей мере так же, как АЗС покрывают потребность в заправке автомобилей топливом. Более того, зарядные станции должны стать атрибутом парковок, стоянок, офисов, придомовых территорий — ведь для электромобиля идеальны условия, когда он либо едет, либо на зарядке.

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Но даже если это все станет реальностью — все равно останутся любители классических автомобилей, ценители автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Чувство запуска, равномерного рокота двигателя, а затем включаешь передачу, жмешь на газ и с характерным звуком разгоняешься, переключаешь передачу… Для них это будет наслаждением, будто сидишь в кресле и наслаждаешься 25-летним Macallan.