Как выгодно перевести деньги из Польши в Украину

В Польше проживает около 2 миллионов украинцев. Многие из них трудоустроены, зарабатывают там деньги, часть из которых переводят родственникам в Украину. Такие переводы — значительный источник поддержки для многих в воюющей стране. «Минфин» предлагает подборку 5 способов того, как осуществлять их быстро и выгодно.

Кредобанк и PKO Bank Polski

Простой, удобный и выгодный способ осуществления таких переводов предлагает польский PKO Bank Polski и его украинская «дочка» Кредобанк.

Получателю средств в Украине нужно открыть в Кредобанке бесплатный пакет услуг «Правильная карта». Это можно сделать онлайн. Понадобятся только смартфон, интернет и приложение «Дія» с ID-картой или загранпаспортом в нем. Счет в злотых/евро, который входит в пакет, имеет дополнительный уникальный идентификатор в формате IBAN, с помощью которого в Украине можно получать переводы из Польши в злотых или евро. Получение переводов также возможно на карты клиентов премиального сервиса Craft Banking.

Что касается отправителя — ему желательно открыть счет в PKO Bank Polski. Сделать это можно в одном из польских отделений, имея при себе украинский загранпаспорт или ID-карту, выданную после 2016 года. Тогда клиент получает доступ ко всему спектру финансовых услуг банка в соседней стране. Другой вариант — открыть «Временный Счет без Границ PKO» (Czasowe Konto bez Granic), для которого украинцам не нужны документы, но у него ограниченный функционал. Но и он позволяет переводить средства на карту Кредобанка.

Отправителю достаточно зайти в онлайн-банкинг PKO Bank Polski и перевести средства на номер IBAN счета «Правильной карты» Кредобанка. Комиссии за такие переводы отсутствуют.

Комиссия за снятие злотых в кассе Кредобанка — до 1% (мин. 20 грн). Но если обменять их в приложении KredoBank на гривну, то ее можно будет снять бесплатно.

Кстати, счет отправителя в PKO Bank Polski — необязательное условие для осуществления такого перевода. Зная уникальный IBAN-идентификатор получателя, деньги в Кредобанке можно переводить со счета в любом другом банке Польши. Но в этом случае могут быть комиссии со стороны банка отправителя. Можно совершать переводы и наличными. В этом случае комиссия будет зависеть от пункта перевода: через отделение или агентство PKO Bank Polski.

Удобство и простота использования уникального идентификатора делает этот способ перевода денег из Польши все более популярным. В течение января-мая 2024 года таким образом в Кредобанк поступило почти 80 тыс. переводов на общую сумму около 90 млн польских злотых (свыше $22 млн), что на 24% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Если говорить о евро, то в этой валюте переводов поступило более 6 тыс. на общую сумму около €4 млн, что на 11% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Система переводов SWIFT

Международная банковская система SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) является надежным способом перевода денег, который работает почти во всех странах. Она в первую очередь подходит для переводов больших сумм — от $1 000.

Само собой, с помощью SWIFT переводят деньги и из Польши. В 2023 году она заняла второе место среди всех стран, из которых украинцы получали банковские переводы через SWIFT: 12% всех переводов с помощью этой системы были получены именно из Польши.

К недостаткам SWIFT-переводов можно отнести то, что оформить их самостоятельно для некоторых клиентов может быть сложно, и, как правило, такой перевод занимает больше времени, чем с помощью других вариантов. Однако их преимуществом является небольшая комиссия, которая обычно составляет 0,5% и не зависит от суммы. Также отсутствуют ограничения по сумме перевода. Для их осуществления можно воспользоваться услугами банков с дочерними филиалами в Украине. Например, уже упомянутая связка PKO Bank Polski и его украинской «дочки» Кредобанка.

Система переводов TransferGo

Еще одним вариантом перевода денег из Польши в Украину является система TransferGo. Это международная компания с офисами в Европе, включая Лондон, Берлин, Стамбул и Варшаву, и она обслуживает несколько десятков валют в 55 странах.

Через сайт TransferGo можно перевести деньги и в Украину непосредственно на карту украинского банка. Для этого нужно зарегистрировать аккаунт в системе и привязать банковскую карту, выданную в одной из стран Еврозоны или в Великобритании.

TransferGo дает возможность выбора между скоростью перевода и их стоимостью. Например, перевод из Великобритании в Украину за 30 минут будет стоить 0,99 фунта стерлингов, тогда как перевод, который длится сутки, будет бесплатным.

Revolut

Английский необанк Revolut упростил процесс регистрации для находящихся за рубежом украинцев. Для этого нужны только европейский адрес и скриншот загранпаспорта.

Сервис предоставляет возможность открытия мультивалютного счета, который поддерживает 30 валют, среди которых доллар США, евро, польский злотый, английский фунт и другие. При регистрации в Польше основной счет будет в польских злотых.

Для перевода денег в Украину оптимальным вариантом является использование SEPA-переводов, которые не предусматривают комиссию. Такие переводы можно осуществлять в евро на карточные счета украинских банков, которые поддерживают SEPA-переводы. Один из таких, кстати, — Кредобанк.

Perekaz24

Польская система быстрых международных денежных переводов Perekaz24 позволяет мгновенно переводить деньги из Польши в Украину. Регистрация занимает всего несколько минут.

Чтобы увеличить лимит на переводы, необходимо пройти идентификацию клиента. После этого устанавливается дневной лимит в размере $2 тысяч и месячный предел в размере $10 тысяч.

Комиссия за перевод составляет 1,99% от суммы плюс €0,49, или эквивалент в выбранной валюте. Первый перевод осуществляется бесплатно.

Переводы из Украины в Польшу

Осуществить обратный перевод из Украины в Польшу сегодня более сложно из-за ряда ограничений НБУ. SWIFT, который до войны был самым очевидным способом перевести средства за границу, уже два года как недоступен для внешних транзакций (за исключением некоторых случаев).

Остается возможность перевести деньги за границу с помощью P2P-переводов, но ограничения есть и здесь. Во-первых, они доступны только в валюте. Их стоимость зависит от банков, которые их осуществляют. Например, если отправитель и получатель — клиенты, соответственно, Кредобанк и PKO Bank Polski и у них счета в злотых или евро, то для них переводы в этих валютах будут бесплатными. Во-вторых, есть ограничения по лимиту таких операций — до 100 тыс. гривен в месяц в эквиваленте ($2,5 тыс.).

Вместо итога

По данным НБУ, в 2023 году из Польши в Украину было переведено более $4,2 млрд — это свыше 37% всех поступлений из других стран. Приведенные способы сделать это — лишь часть многообразия доступных вариантов. Однако они делают такие переводы быстрыми, безопасными и выгодными. Именно поэтому на них следует обратить внимание.