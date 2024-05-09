Впервые с начала большой войны иностранный инвестор подал в НБУ заявку о покупке акций украинского банка

Впервые с начала полномасштабного вторжения начал восстанавливаться интерес иностранных инвесторов к украинским банкам. В 2024 году Нацбанк зафиксировал первую такую заявку на приобретение существенного влияния со стороны инвестора из Нидерландов. Об этом в ответ на официальный запрос «Минфина» сообщили в Нацбанке.

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Что известно

Имя банка Украины, которым заинтересовался европеец не называется, поскольку заявка еще находится на рассмотрении.

«В течение 2024 года (в начале января 2024 года) был представлен один пакет документов от иностранного инвестора (Нидерланды) относительно существенного участия в украинском банке. Пакет документов находится на рассмотрении в Национальном банке Украины. Решение по нему еще не принято», — говорится в ответе НБУ.

После начала большой войны подобные заявки регулятору не поступали, что регулятор объяснял военным положением в Украине и боевыми действиями. Хотя до этого интерес к украинским банкам ощущался.

В Нацбанке уточнили, что в 2020—2021 года к нему поступили пакеты документов для получения существенного влияния в разных банках от 8 иностранных инвесторов из разных стран: Турция, республика беларусь, Чехия, Финляндия и Казахстан.

НБУ сообщил «Минфину», что согласовал 4 такие заявки, одному потенциальному инвестору запретил получение существенного влияния в банке и еще 3-м — вернул документы без решений по их ходатайствам.

По состоянию на 1 марта 2024 года Нацбанк выделял в Украине 14 банков, входящих в иностранные банковские группы. Две из них — родом из Нидерландов и владеют до 100% акций.

«Минфин» собрал список этих банков, а также добавил из реестра НБУ информацию об акционерах и сформированных ими уставных капиталах:

1. Райффайзен Банк (уставный капитал 6,2 млрд грн) — 68,21% акций у австрийского Raiffeisen Bank International AG, 30% акций у ЕБРР, оставшиеся 1,8% акций у 20-ти физлиц.

2. УкрСиббанк (5,1 млрд грн) — 60% акций у французского BNP Paribas S.A. и 40% акций ЕБРР.

3. Креди Агриколь Банк (1,2 млрд грн) — 100% акций у французского Credit Agricole S.A.

4. ОТП Банк (6,2 млрд грн) — 100% акций у венгерского OTP Bank Plc.

5. Ситибанк (200 млн грн) — 100% акций у американского Citigroup Inc.

6. Кредобанк (2,2 млрд грн) — 100% акций у польского Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna.

7. ПроКредит Банк (1,6 млрд грн) — 100% акций у немецкого ProCredit Holding AG.

8. ИНГ Банк Украина (731,3 млн грн) — 100% акций у нидерландской ING Groep N.V.

9. Правэкс-Банк (979,1 млн грн) — 100% акций у итальянского Intesa Sanpaolo S.p.A.

10. СЭБ Корпоративный банк (300 млн грн) — 100% акций у шведского Skandinaviska Enskilda Banken AB.

11. Пиреус Банк МКБ (2,5 млрд грн) — 99,99% акций у греческого Piraeus Financial Holdings S.A и оставшиеся 0,01% акций у 15-ти физлиц

12. Дойче Банк ДБУ (301,8 млн грн) — 100% акций у немецкого Deutsche Bank Aktiengesellschft.

13. Кредитвест Банк (364,4 млн грн) — 100% акций у 6-х физлиц граждан Турции и одного физлица с двойным гражданством (Турция и Германия) через разные компании.

14. Кредит Европа Банк (252,5 млн грн) — 100% акций у 7-х граждан Турции через нидерландский Credit Europe Group N.V.

Как видно, у банков с нидерландским капиталом владельцам уже принадлежит существенное влияние до 100%. Так что можно допустить появление инвестора из Нидерландов и в другом украинском банке, не входящем в список 14-ти.