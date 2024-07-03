Гривна продолжает падение: Официальный курс доллара вырос до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7599 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был 3 июля, когда курс гривны по отношению к доллару составлял 40,7476 грн/$.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 1 копейку.

НБУ на 4 июля установил официальный курс евро на уровне 43,84 грн. Европейская валюта подорожала на 15 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.