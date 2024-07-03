Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7599 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был 3 июля, когда курс гривны по отношению к доллару составлял 40,7476 грн/$.
Гривна продолжает падение: Официальный курс доллара вырос до нового исторического максимума
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По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 1 копейку.
НБУ на 4 июля установил официальный курс евро на уровне 43,84 грн. Европейская валюта подорожала на 15 копеек.
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Источник: Минфин
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