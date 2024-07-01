В Украине таки создадут банк на базе Укрпочты

Украина согласовала с МВФ создание специальных банков, которые могут быть привязаны к почтовой инфраструктуре. Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике, текст которого обнародован на сайте МВФ, передает Liga.net.

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Новые обязательства Украины

Украинские власти обязались до конца июля 2024 года подготовить законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности, направленной на быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, прежде всего в районах, испытывающих влияние войны.

«Эти специализированные банки подпадают под действие Закона о банках и банковской деятельности. Они будут участвовать в украинской схеме страхования депозитов и будут строгие условия лимитов, которые накладываются на операции по кредитованию и финансированию», — говорится в тексте об обязательствах украинской власти.

Укрпочта может получить акции PINbank

В середине декабря 2023 года Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил о сохранении заинтересованности в передаче ей акций PINbank, перешедшего в собственность государства в рамках исполнения санкций. Тогда против этого выступал Нацбанк.