Фонд госимущества готовит к продаже PINbank

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«Переданный нам актив стабилизирован. Сегодняшний менеджмент там — качественный и проукраински настроенный. У этого банка нет критического кредитного портфеля, он маленький, очень удобный банк, который идеально подходит для приватизации», — сказал глава ФГИ.

По словам Коваля, в середине июля должно состояться общее собрание банка, будет сформирован наблюдательный совет и через несколько месяцев его планируют выставить на продажу.

«Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче Укрпочте или кому-то другому, мы это решение выполним. Дай Бог успеху этому банку в другой роли. Пока идем в направлении приватизации», — сказал Коваль.

Напомним, что пакет акций Первого инвестиционного банка (PINbank) в размере 88%, принадлежавший попавшему под санкционные апелляции российскому бизнесмену Евгению Гинеру, 17 января передали в Фонд госимущества Украины.