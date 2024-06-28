Дебаты Байдена с Трампом: на кого делает ставку Уолл-Стрит

ФРС, похоже, наконец-то смогла переломить ход борьбы с инфляцией и медленно приближает ее к целевому уровню. В то же время успехи регулятора отошли на второй план на фоне дебатов Байдена и Трампа. На кого из них делает ставку Уолл-Стрит и кого считает победителем дискуссии, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

ФРС побеждает инфляцию

Стратегия ФРС США под названием «выше и надольше», суть которой является удержание процентной ставки на нынешних высоких значениях, самых высоких за последние почти 20 лет, похоже, дает результаты. Целью этой стратегии, как определил центральный банк США, является «мягкая посадка», то есть избегание возможного экономического кризиса из-за повышения ставки ради борьбы с инфляцией. Экономические данные, поступающие в последнее время, свидетельствуют о постепенном охлаждении экономики в первой половине года. Инфляция, как следствие, тоже снижается, хотя остается все еще высокой.

Если более конкретно, то личные расходы американских граждан в первом квартале снизились. Так же уменьшаются объемы заказов и поставок оборудования для бизнеса, торговый дефицит самый большой за два года, уровень безработицы понемногу растет, а объемы покупки жилья падают. Как образно выразился один из стратегов Уолл-стрит: «экономика работает на низкой скорости в первой половине 2024 года после роста выше тренда во второй половине 2023 года». Итак, простыми словами: экономика охлаждается достаточно для того, чтобы остановить рост цен, но все же, похоже, что удастся избежать рецессии со всеми ее печальными последствиями.

Что касается инфляции, а именно она была и остается главной темой всех экономических дискуссий и определяет монетарные стратегии почти всех центральных банков планеты за последние два года, то, по крайней мере, она перестала расти. Об этом свидетельствуют последние данные о персональных расходах (РСЕ), которые были объявлены в эту пятницу. Именно на этот индикатор ориентируется ФРС, принимая решения по монетарной стратегии, и в мае он остался на уровне 0,3%, равно, как и в апреле, и в полном соответствии с прогнозами. В годовом измерении инфляция составляет 2,6%, и это до сих пор существенно выше целевого показателя в 2%.

Политическое противостояние

Невозможно не сказать несколько слов о состоявшихся в четверг дебатах кандидатов в президенты США. Уже через четыре месяца американцам придется сделать выбор, и очевидно, что стратегии кандидатов отличаются: социально ориентированные планы Байдена соревнуются с капиталистическими настроениями Трампа, от которого большой бизнес ожидает снижения налогов, протекционизма в торговой политике, а следовательно, теоретически, роста рынка акций, укрепление доллара и увеличение доходности облигаций.

Очевидно, что Уолл-стрит преимущественно на стороне Трампа, и учитывая, что в пятницу утром, после дебатов, фьючерсы на основные фондовые индексы росли, вместе с доходностью облигаций, дебаты удались Трампу чуть получше, чем действующему президенту. Хотя уверен, что какие-либо выводы делать рано, ведь до 5 ноября, когда назначены выборы, еще много времени, и оценка шансов обоих кандидатов изменится еще не раз.

Что в итоге? Последняя неделя квартала зафиксировала рост индексов, укрепление доллара и рост доходности облигаций. В целом за квартал S&P 500 вырос на 4,3%, а за последние три месяца неоднократно преодолевал исторические рекорды. В технологическом секторе, а именно он в последнее время является главным двигателем рынка акций, дела еще лучше — 8,8% за квартал. И это неудивительно, потому что на сегодняшний день понятия «технологические гиганты» и «рынок» почти отождествились, ведь стоимость семи крупнейших компаний — это треть рынка, и именно они являются основным двигателем роста.

Читайте также: Европейские инвесторы подсаживаются на ИИ: как это изменило венчурный рынок

Если измерять с начала года, то этот двигатель разогнал индексы S&P 500 и Nasdaq на 16% и 20% соответственно. Результаты фантастические, комментировать их излишне, и как бы нелогично это прозвучало, остается надеяться, что дальше будет только лучше. Все так думают, потому что оптимизм — это так естественно!