Страхование авто от военных рисков — что нужно знать в 2024 году

Ежедневно в результате боевых действий в Украине уничтожаются дома, автомобили и другое имущество. Но, если в случае повреждения недвижимости, можно рассчитывать на компенсацию в рамках госпрограммы «єВідновлення», то для автовладельцев такой программы не существует. Этот недостаток устранили украинские страховщики. Реагируя на запросы клиентов, они ввели полисы страхования автомобилей от военных рисков. На примере двух компаний, которые предоставляют такую ​​услугу, — ARX и «Экспресс Страхование», — мы разбирались, в чем ее суть и какие риски она покрывает.

Страхование авто от военных рисков — в чем суть услуги?

Как и в любом другом страховом продукте, суть этого в том, что страховщик выплачивает владельцу такого полиса компенсацию в случае наступления страхового случая. Разница лишь в том, что последний должен быть вызван боевыми действиями. Список рисков у всех компаний почти одинаковый: повреждение или уничтожение автомобиля и/или дополнительного оборудования на нем из-за действий мин, бомб, снарядов, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов любых типов, средств противовоздушной и/или противоракетной обороны, других видов оружия и/ или их обломков (кроме оружия массового поражения).

Какие варианты оформления полиса и на каких условиях?

На данный момент есть два варианта страхования от военных убытков: в составе договора КАСКО или покупка отдельного полиса.

К примеру, «Экспресс Страхование» предлагает эту услугу как дополнительную опцию в составе договоров КАСКО. При этом предел покрытия 10% от страховой суммы входит в каждый договор КАСКО по умолчанию, то есть бесплатно. Но при желании и за отдельную доплату клиенты могут увеличить покрытие до 25% или даже 100%. Как отметили в «Экспресс Страхование», наиболее популярным среди клиентов компании является лимит в размере 25%.

В СК ARX эта услуга называется «Железный купол» и предоставляется отдельно от основного полиса КАСКО. Особенность такого подхода состоит в том, что компания разделяет полисы военного и гражданского КАСКО. «Железный купол» можно приобрести отдельно, даже не имея другого продукта КАСКО.

Франшиза в договоре с ARX составляет 10% от страховой суммы — то есть эту часть владельцу авто придется заплатить самостоятельно. Услуга доступна для автомобилей моложе 15 лет, а стоимость такого полиса равна 2% стоимости авто в год.

Сколько компаний предоставляют такие услуги?

Сейчас услугу предоставляют около десятка страховых компаний. ARX ​​и «Экспресс Страхование» были одними из первых, кто создал и предложил такой продукт. Стоит также отметить, что военное КАСКО — без преувеличения сугубо украинская разработка, потому что заимствовать такой опыт из-за рубежа нашим компаниям было не у кого.

«Во всем мире риски войны считаются форс-мажором и не покрываются СК. Поэтому страхование от военных рисков — это предложение страховщиков в Украине в ответ на повышенный спрос со стороны клиентов. Это страхование, которое покрывается собственными ресурсами страховщиков и не передается на перестрахование», — отметила Генеральный директор СК «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева.

«Железный купол» — это уникальный, чисто украинский продукт, разработанный ARX, чтобы удовлетворить спрос клиентов на такое покрытие в реалиях военного положения в Украине", — говорит Нонна Рыжая, маркетинг-директор ARX.

На какой территории действуют «военные» полисы?

Здесь у всех страхователей условия одинаковые: покрытие военных рисков действует только на территории Украины, которая по перечню Минреинтеграции на момент наступления страхового случая считается условно безопасной.

Какой должна быть последовательность действий страховщика после наступления страхового случая, вызванного военными действиями?

Как отмечают в «Экспресс Страхование», в компании урегулирование случаев, вызванных военными рисками, ничем не отличается от других рисков: клиент обращается в страховую компанию, фиксирует событие, с ним связывается личный менеджер и координирует дальнейшие действия, согласовывая место и время ремонта, сообщает о стадии рассмотрения дела и ремонта авто.

Клиентам ARX следует связаться с представителем компании для фиксации события и координации дальнейших шагов. Все действия прописаны в договоре, поэтому все-таки рекомендуем его читать внимательно. В компании отмечают, что нужно также подать письменное заявление по статье «Нарушение законов и обычаев войны».

Сроки обращения указываются в договоре страхования. И в СК «Экспресс Страхование», и в СК ARX сообщение о событии нужно подать в течение 3-х рабочих дней, включая дату его наступления. Обе компании обеспечили возможность сделать это онлайн.

Например, ARX создала мобильное приложение MyARX, в котором можно сообщить о событии, оформить или продлить любой полис и проконсультироваться с сотрудником компании.

Когда страхователь может отказать страховщику в выплатах по «военным» полисам?

Основными причинами отказа в возмещении убытков, связанных с войной, является предоставление ложной информации, или если происшествие случилось на территории, где проводятся активные боевые действия (то есть где риск получить повреждение слишком высок).

Сколько стоит такой полис?

Пример расчета стоимости военного КАСКО на примере одной из самых популярных моделей новых авто в Украине в 2023 году: Toyota RAV4 2023 с бензиновым 2.0 двигателем стоимостью $35 000 (1,4 млн грн) с регистрацией в Киеве.